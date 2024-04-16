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İsmail Kartal gururla sunar

Fenerbahçe 51 maçın 40’ını kazandı, tam 132 gol attı... İsmail Kartal’ın F.Bahçe’si istatistiklere damga vurdu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2024 Salı 06:50
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İsmail Kartal gururla sunar

Fenerbahçe'nin başında 3. dönemini geçiren İsmail Kartal, tarihi bir sezona imza atıyor. Jorge Jesus'un yerine göreve gelen 62 yaşındaki teknik adam, tüm istatistikleri alt üst etti. UEFA Konferans Ligi'nde 26 Temmuz'da oynanan 5-0'lık Zimbru maçıyla başlayan sezonda sarı-lacivertliler, şu ana kadar 51 maça çıktı. Kartal'ın Fenerbahçe'si bu mücadelelerin 40'ından zaferle ayrıldı. Diğer maçlarda 4 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı.

İLKİ BAŞARDI

Kartal Fenerbahçe'nin başında 51 maçta 2.43 puan ortalaması yakalarken; önceki iki sezonunu solladı. 62 yaşındaki hoca, tüm kulvarlarda 2014-15'te 2.17, 2021-22'de 1.95 ortalama yakalamıştı. Türk futbol tarihinde bir sezonda 40+ galibiyet alan ilk takım olan Kartal'lı Kanarya; hücum anlamında şov yaptı. Rakip ağlara 132 gol gönderen sarı-lacivertli takımın ortalaması 2.58'i buldu.

LİGDE 2.66'YI BULDU

Sezon genelinde 2.43 ortalama yakalayan Kartal'ın Fenerbahçe'si, Süper Lig'de bu rakamı da geçti. 32 maçta 27 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 85 puan topladı ve 2.66 puan ortalaması tutturdu. 85 kez ile açık ara farkla en fazla rakip ağları sarsan takım olan sarılacivertli takım 2.66 gol ortalaması yakaladı.

YÜZDE 84'ÜNÜ KAZANDI

Tecrübeli teknik adam, daha önce görev yaptığı sezonlarda Süper Lig'de 2.28 ve 2.18 puan ortalaması yakalamıştı. İsmail Kartal, bu sezon 2.66'yı buldu. Fenerbahçe'nin başında en yüksek galibiyet yüzdesi (%84) ve puan ortalamasına sahip (2.66) Türk teknik direktör olarak adını tarihe yazdırdı.

İSABETLİ ŞUTLAR YÜZDE 40 GOL!

Fenerbahçe ligde maç başı 14 şut çekerken bunların ortalama 6.80'inde isabet sağlıyor. Sarı-lacivertlilerin kaleyi bulan şutlarının yaklaşık olarak yüzde 40'ı filelere gidiyor.

DIŞ SAHADA 10'DA 10

Karagümrük galibiyetiyle deplasmanda 10'da 10 yapan sarı-lacivertliler bu sonuçla devam eden bir sezonda dış sahada üst üste en çok kazanma rekorunun sahibi oldu.

2024'TE KAYBETMEDİ

Bu sezon Süper Lig'de tek yenilgisini 4 Kasım 2023'te Trabzonspor'dan alan Fenerbahçe, 2024'te hiç kaybetmedi. O maçtan sonra ligde 17 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.

İSTANBUL'A KAMP KURACAK

Gelecek hafta Sivas'a konuk olacak Kanarya, artık sadece Konya maçında İstanbul dışında olacak. Fikstürde Beşiktaş, Kayseri, G.Saray (d) ve İstanbul maçları yer alıyor.

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