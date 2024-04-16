Edin&Michy bitirdi işi!

Fenerbahçe'nin yıldız forvetleri Edin Dzeko ile Michy Batshuayi, bu sezonki performansıyla mest ediyor. Takımın ana golcüsü olan Dzeko, ligde 20 golle krallığa oynarken; toplamda ise 40 maçta 24 kez ağları sarstı. Sarı-lacivertli ekibin en golcü ismi olan Boşnak yıldız ayrıca 9 asist yaptı.

BOŞ GEÇMİYOR

Dzeko'nun arkasında yedek bekleyen Michy Batshuayi de Karagümrük karşısında ligdeki 10. golünü kaydetti. Belçikalı forvet, bu sezon 37 maçta toplam 22 gole ulaştı. Ayrıca 3 asisti bulunan Batshuayi, Süper Lig'de üst üste 4. maçını da boş geçmedi. 48 dakikada bir skora etki ederek dikkat çekti.

KULÜP TARİHİNE GEÇTİLER

Sarı-lacivertli ekibin golcüleri, adını tarihe yazdırmayı da başardı. 24 gollü Edin Dzeko ve 22 kez ağları sarsan Michy Batshuayi, Fenerbahçe'nin tek sezonda en çok gol atan yabancı oyuncuları listesine giriş yaptı. 22 golü bulunan Mert Nobre'yi geride bırakan yıldızların önünde şu isimler var: Fernandao (25), Van Hoojdonk (25), Elvir Bolic (26), Alex (28), Enner Valencia (33).