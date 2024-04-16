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Fenerbahçe Olympiakos maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında oynayacağı Olympiakos maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2024 Salı 16:05
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Fenerbahçe Olympiakos maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanşında 18 Nisan Perşembe günü Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Antrenmanın devamında futbolcular 2 gruba ayrılarak, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, Olympiakos maçının son hazırlığını ise yarın akşam gerçekleştirecek.

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