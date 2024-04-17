Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Olympiakos maçı NE ZAMAN? | Fenerbahçe Konferans Ligi maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Fenerbahçe Olympiakos maçı NE ZAMAN? | Fenerbahçe Konferans Ligi maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Fenerbahçe, Olympiakos ile kozlarını paylaşacak. İlk maçı deplasmanda 3-2 kaybeden Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda taraftarı önünde Olympiakos'u yenerek tur atlamak istiyor. Fenerbahçe'de sakatlıklar, muhtemel 11 ve yayın bilgileri merak konusu oldu. Peki, Fenerbahçe - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2024 Çarşamba 09:49
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe Olympiakos maçı NE ZAMAN? | Fenerbahçe Konferans Ligi maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Fenerbahçe - Olympiakos maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Fenerbahçe ile Olympiakos, çeyrek final maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - OLYMPİAKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Olympiakos maçı 18 Nisan Perşembe günü oynanacak. Müsabaka Exxen'de canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'İ

Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi, Çağlar, Becao, Osayi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko

FENERBAHÇE OLYMPIAKOS MAÇI CANLI

FENERBAHÇE'DE SON DURUM!

Trendyol Süper Lig'de 32. hafta maçında Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-1 yenmişti. Bu galibiyet ile moral bulan Fenerbahçe'de sakatlık yaşayan isimlerin son durumları merak konusu oldu. Fenerbahçe'de Djiku ve Cengiz Ünder takımla çalışmalara başladı. İki isim de görev verilmesi halinde Olympiakos maçında süre alabilecek. İlk maçta sakatlanarak sahadan sedye ile çıkan Jayden Oosterwolde bir süre sahalardan uzak kalacak. Mert Hakan Yandaş ve Joshua King'in durumları belirsizliğini koruyor. Serdar Aziz, Serdar Dursun, Luan Peres ve Mert Müldür ise Avrupa kadrosunda yer almıyor.

FENERBAHÇE OLYMPIAKOS MAÇI CANLI

GÖZLER BATSHUAYI'DE!

Fenerbahçe'nin nöbetçi golcüsü Batshuayi, bu sezon Avrupa maçlarında ortaya koyduğu performansla en dikkat çeken isimler arasında yer aldı. Batshuayi bu sezon elemeler dahil Avrupa'da çıktığı 12 maçta 6 gol 2 asist üretti.

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe ilk maçta Olympiakos'a 3-2 mağlup oldu. Temsilcimiz Fenerbahçe'ye tur için iki fark ve üstünde alınan bir galibiyet yetecek. Fenerbahçe tek farklı galibiyet alması durumunda maç uzatmalara gidecek. Her türlü Olympiakos galibiyeti veya beraberlik Fenerbahçe'yi kupa dışına itecek.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika haberleri: Trabzonspor bomba transferi patlatmaya hazırlanıyor! İşte Fırtına'nın yeni yıldızı...
Facia göz göre göre geldi! CHP'li belediyenin ihmalkarlığı teleferik hattında çalışan görevlinin ifadesi ile kanıtlandı: Direklerden birinden ateş çıkmış
G.Saray'dan Ada'ya Eriksen çıkarması!
F.Bahçe'den G.Saray'a transfer çalımı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'den flaş Krunic kararı!
G.Saray'dan yılın transferi!
GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 17 NİSAN 2024 | 💪Ay Aslan burcunda: Enerjik, cesur ve kararlı adımların zamanı!
Resmi Gazete'de bugün 17 Nisan Çarşamba 2024
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe - Olympiakos maçı ne zaman? Fenerbahçe - Olympiakos maçı ne zaman? 09:49
G.Saray'dan yılın transferi! G.Saray'dan yılın transferi! 09:40
F.Bahçe'den flaş Krunic kararı! F.Bahçe'den flaş Krunic kararı! 09:26
Manchester City - Real Madrid maçı ne zaman? Manchester City - Real Madrid maçı ne zaman? 09:18
G.Saray Barış'ın bonservisini belirledi! G.Saray Barış'ın bonservisini belirledi! 09:14
Bayern Münih - Arsenal maçı saat kaçta? Bayern Münih - Arsenal maçı saat kaçta? 09:14
Daha Eski
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 17 Nisan bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 17 Nisan bugün kimin maçı var? 08:24
Fenerbahçe-Olympiakos maçı şifresiz mi, kaçta ne zaman? Fenerbahçe-Olympiakos maçı şifresiz mi, kaçta ne zaman? 01:23
PSG Devler Ligi'nde yarı finalde! PSG Devler Ligi'nde yarı finalde! 00:11
Dortmund inanılmazı başardı! Dortmund inanılmazı başardı! 00:10
A. Efes Avrupa'ya veda etti! A. Efes Avrupa'ya veda etti! 00:10
TFF VAR kayıtlarını açıkladı! Fenerbahçe maçında... TFF VAR kayıtlarını açıkladı! Fenerbahçe maçında... 00:10