Şampiyon Fenerbahçe

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi finalinde Fenerbahçe Alagöz Holding, Fransa ekibi Villeneuve d'Ascq LM'yi 106- 73 yenerek üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu oldu. Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk periyodunu 28-27 önde kapatan Kanarya, etkili oyunuyla elde ettiği 13 sayı farkla devreye 58-45 önde gitti. Üçüncü periyotta rakibi karşısında üstünlüğünü sürdüren Kanarya, bu çeyreği 77-61 önde kapattı. Maçı rakibinden adeta söküp alan Fenerbahçe sahadan 106-73 galip ayrılıp FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde üst üste ikinci kez şampiyon oldu. Temsilcimiz Fenerbahçe Alagöz Holding, EuroLeague finallerinde 100 sayı barajını aşan ilk takım olarak da tarihe geçti.

Üst üste ikinci kez Avrupa'nın en iyi takımı olmayı başaran Fenerbahçe'de koç Valeri Garnier de kupayla böyle sevindi.

Maçın en değerli oyuncusu (MVP) seçilen sarı-lacivertli basketbolcu Kayla McBride de törende madalyasını aldı.

BAKAN BAK'TAN KUTLAMA

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe Alagöz Holding için tebrik mesajı yayımladı. Bak mesajında sarı-lacivertli kulübü ve 4. olan ÇBK Mersin'i kutladı.

ÜST ÜSTE 2. KEZ HEDEFE ULAŞTI

Fenerbahçe Alagöz Holding, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde üst üste ikinci kez kupaya uzandı. Geçen yıl Mersin'i yenip kazanan Kanarya, daha önce 6 finale çıkmıştı. Sarı-lacivertliler, 2013, 2014, 2017 ve 2022'de ikincilikle yetinmişti.