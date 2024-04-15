Haberler Fenerbahçe Şampiyon Fenerbahçe

Şampiyon Fenerbahçe

Mersin’de oynanan FIBA EuroLeague final maçında Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, Villeneuve d’Ascq LM’i 107-73 yenip şampiyonluğa ulaştı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2024 Pazartesi 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Şampiyon Fenerbahçe

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi finalinde Fenerbahçe Alagöz Holding, Fransa ekibi Villeneuve d'Ascq LM'yi 106- 73 yenerek üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu oldu. Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk periyodunu 28-27 önde kapatan Kanarya, etkili oyunuyla elde ettiği 13 sayı farkla devreye 58-45 önde gitti. Üçüncü periyotta rakibi karşısında üstünlüğünü sürdüren Kanarya, bu çeyreği 77-61 önde kapattı. Maçı rakibinden adeta söküp alan Fenerbahçe sahadan 106-73 galip ayrılıp FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde üst üste ikinci kez şampiyon oldu. Temsilcimiz Fenerbahçe Alagöz Holding, EuroLeague finallerinde 100 sayı barajını aşan ilk takım olarak da tarihe geçti.

Üst üste ikinci kez Avrupa'nın en iyi takımı olmayı başaran Fenerbahçe'de koç Valeri Garnier de kupayla böyle sevindi.

Maçın en değerli oyuncusu (MVP) seçilen sarı-lacivertli basketbolcu Kayla McBride de törende madalyasını aldı.

BAKAN BAK'TAN KUTLAMA

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe Alagöz Holding için tebrik mesajı yayımladı. Bak mesajında sarı-lacivertli kulübü ve 4. olan ÇBK Mersin'i kutladı.

ÜST ÜSTE 2. KEZ HEDEFE ULAŞTI

Fenerbahçe Alagöz Holding, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde üst üste ikinci kez kupaya uzandı. Geçen yıl Mersin'i yenip kazanan Kanarya, daha önce 6 finale çıkmıştı. Sarı-lacivertliler, 2013, 2014, 2017 ve 2022'de ikincilikle yetinmişti.

DİĞER
Son dakika haberi: Ahmet Çakar'dan olay penaltı yorumu! Karagümrük-Fenerbahçe maçına damga vuran pozisyon...
Teleferik kazası değil CHP ihmali: Seçim nedeniyle 14 günde bitirilmiş! CHP'li Mesut Kocagöz ile toplam 5 kişi tutuklandı! | Takvim.com.tr ifadesine ulaştı
Beşiktaş'ta 2 hoca adayı ön planda!
İptal kararı doğru mu? Toroğlu değerlendirdi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İptal kararı doğru mu? Toroğlu değerlendirdi
F.Bahçe'nin penaltısı doğru mu? Toroğlu yorumladı
Deprem mi oldu son dakika 15 Nisan?
İstanbul namaz vakitleri 15 Nisan Pazartesi
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Başkan Erdoğan’dan tebrik mesajı Başkan Erdoğan’dan tebrik mesajı 00:57
Orkun Kökçü attı Benfica kazandı! Orkun Kökçü attı Benfica kazandı! 00:55
Orkun Kökçü attı Benfica kazandı! Orkun Kökçü attı Benfica kazandı! 00:54
1.Lig’de ilginç olay 1.Lig’de ilginç olay 00:44
Hakan'ın gol attığı gecede Inter 2 puan bıraktı! Hakan'ın gol attığı gecede Inter 2 puan bıraktı! 23:57
Hakan'ın gol attığı gecede Inter 2 puan bıraktı! Hakan'ın gol attığı gecede Inter 2 puan bıraktı! 23:48
Daha Eski
İsmail Kartal rekor kırdı! Tarihte ilk kez... İsmail Kartal rekor kırdı! Tarihte ilk kez... 23:44
İşte Santos'un sonunu getiren etkenler İşte Santos'un sonunu getiren etkenler 23:23
Başkan Erdoğan F.Bahçe'yi tebrik etti Başkan Erdoğan F.Bahçe'yi tebrik etti 23:10
Başkan Erdoğan F.Bahçe'yi tebrik etti Başkan Erdoğan F.Bahçe'yi tebrik etti 23:08
İptal kararı doğru mu? Toroğlu değerlendirdi İptal kararı doğru mu? Toroğlu değerlendirdi 22:56
F.Bahçe'nin penaltısı doğru mu? Toroğlu yorumladı F.Bahçe'nin penaltısı doğru mu? Toroğlu yorumladı 22:56