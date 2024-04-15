Haberler Fenerbahçe Ömer Üründül'den Fenerbahçeli yıldıza eleştiri! "Tatile mi gelmiş"

Ömer Üründül'den Fenerbahçeli yıldıza eleştiri! "Tatile mi gelmiş"

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup etti. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül, kritik karşılaşmayı değerlendirdi. Üründül, Fenerbahçeli o yıldıza sert sözlerle yüklendi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2024 Pazartesi 11:02
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Ömer Üründül'den Fenerbahçeli yıldıza eleştiri! "Tatile mi gelmiş"

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'ü ilk yarısını 1-0 yenik durumda tamamladığı müsabakada 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Ömer Üründül'den Fenerbahçeli yıldıza eleştiri! "Tatile mi gelmiş"

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmaya tutuk başlayan sarı-lacivertliler, pozisyon bulmakta zorlandı. İki takımın da birbirine üstünlük kuramadığı ilk yarının uzatma dakikalarında VavaCars Fatih Karagümrük, Can Keleş ile golü buldu ve soyunma odasına 1-0 üstünlükle gitti.

Ömer Üründül'den Fenerbahçeli yıldıza eleştiri! "Tatile mi gelmiş"

İkinci yarıya hızlı başlayan Fenerbahçe, 49. dakikada Edin Dzeko'nun golüyle beraberliği yakaladı. Ataklarını sürdüren sarı-lacivertliler, 58. dakikada Michy Batshuayi'nin penaltıdan kaydettiği golle 2-1 öne geçti. VavaCars Fatih Karagümrük, 77. dakikada Ryan Mendes'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalınca kalan dakikalarda oyun üstünlüğünü tamamen ele alan Fenerbahçe, müsabakadan 2-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla 85'e yükselten sarı-lacivertliler, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Ömer Üründül'den Fenerbahçeli yıldıza eleştiri! "Tatile mi gelmiş"

Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül de Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçını değerlendirdi. İşte Üründül'ün o yazısı...

Ömer Üründül'den Fenerbahçeli yıldıza eleştiri! "Tatile mi gelmiş"

"Fenerbahçe açısından Olympiakos maçına benzer ilginç bir maç yaşandı. İlk devrede Fenerbahçe son derece düşük tempoyla oynadı. Etkili hücum girişimleri yoktu. Önde baskı da yoktu. Dolayısıyla pozisyon sıkıntısı üst düzeydeydi. Zaten tek pozisyona da Krunic girdi ve kaçırdı"

Ömer Üründül'den Fenerbahçeli yıldıza eleştiri! "Tatile mi gelmiş"

"Buna karşılık rölanti ofansif anlayışta rakibin önemli kontratak tuzaklarına düşüldü. İki net pozisyonu Livakovic kurtardı. Devre biterken de skor dezavantajına düşüldü. İsmail Kartal ikinci yarıya Batshuayi'yi alıp Krunic'i çıkartarak çift santrforlu oyuna döndü"

Ömer Üründül'den Fenerbahçeli yıldıza eleştiri! "Tatile mi gelmiş"

"Böyle bir tabloda dolayısıyla risk de alınacaktı. Bu yüzden ilk 10-15 dakikada mutlaka beraberliği bulmak gerekirdi. Ve öyle de oldu. 2. Yarı erken gelen gol takımın moralini ve temposunu da yükseltti. Penaltıyla kısa sürede 2. gol de geldi. Fenerbahçe bu moralle daha iyi oynamaya başladı"

Ömer Üründül'den Fenerbahçeli yıldıza eleştiri! "Tatile mi gelmiş"

"Karagümrük'te de oyun açısından ciddi bir düşüş görünüyordu. Ardından Batshuayi ile çok önemli bir 3.gol fırsatı kaçtı. Belki bu yüksek tempodan sonra son 15 dakikada biraz sıkıntılar yaşanabilirdi. Ama Mendes kırmızı kart görünce işler rayına girdi"

Ömer Üründül'den Fenerbahçeli yıldıza eleştiri! "Tatile mi gelmiş"

"Ama bu rahatlıkta ele geçen 3. gol girişimleri netice vermeyince yine son anlarda bir stres bastı ama çok önemli 3 puan kazanıldı. Bana göre takımın en iyi oyuncusu hiç şüphesiz Osayi ve eleştiri oklarındaki Livakovic'ti"

Ömer Üründül'den Fenerbahçeli yıldıza eleştiri! "Tatile mi gelmiş"

"En verimsiz ise Krunic'i saymazsak Tadic oldu. Krunic Fenerbahçe'ye top oynamaya mı gelmiş yoksa İstanbul'da tatil yapmaya mı sorgulanması gerekir"

Ömer Üründül'den Fenerbahçeli yıldıza eleştiri! "Tatile mi gelmiş"

"Karagümrük'ün bütün planları 2. yarının ilk 10 dakikasında terse döndü. Takımdaki en büyük hayal kırıklığı ise Güven Yalçın oldu"

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