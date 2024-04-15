Gümrük'ten lider geçti

Hafta içinde Olympiakos'a 3-2 mağlup olarak Konferans Ligi'nde yarı final umutlarını rövanşa bırakan Fenerbahçe, bu karşılaşma öncesinde dün Fatih Karagümrük'e konuk oldu. İlk yarıda kötü bir oyun ortaya koyan sarı-lacivertliler, rakip kalede pozisyon dahi bulamadı. Fenerbahçe'den daha etkili bir performans sergileyen ev sahibi ekip, Can Keleş'in 45+1'de attığı golle soyunma odasına 1-0 önde girdi. İkinci yarıda ise bambaşka bir Fenerbahçe vardı...

DZEKO&BATSHUAYI

Krunıc-Batshuayi değişikliğiyle ikinci yarıya başlayan İsmail Kartal, bu hamlesinin karşılığını da galibiyetle aldı. Önce 49'da takımın kaptanı Edin Dzeko sahneye çıktı ve şık bir vuruşla maça dengeyi getirdi. Dakikalar 57'yi gösterdiğinde kazanılan penaltıda Michy Batshuayi Fenerbahçe'yi öne geçirdi: 2-1. K.Gümrük'te Mendes, Eysseric kırmızı gördü. Karşılaşmayı 2-1 kazanan Fenerbahçe, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu ve Alanya- Galatasaray maçına odaklandı.

KADRODA 7 EKSİK

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında 7 oyuncusundan faydalanamadı. Sarı-lacivertli ekipte İrfan Can Eğribayat, Szymanski, Djiku, Mert Hakan, King, Oosterwolde ve Cengiz Ünder kadroda yer almadı.

KADRODA 4 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Konferans Ligi Çeyrek Final ilk maçında Olympiakos'a karşı oynanan karşılaşmanın ilk 11'ine göre 4 değişiklik yaparak takımını Fatih Karagümrük karşısında sahaya sürdü. Kartal, Oosterwolde yerine Ferdi'ye, Becao yerine Serdar Aziz'e, Miha Zajc yerine İsmail Yüksek'e, Szymanski yerine ise Fred'e şans verdi.

ÇAĞLAR&SERDAR İLK KEZ

İsmail Kartal, dün stoper tandemini Çağlar Söyüncü, Serdar Aziz tandeminden oluşturdu. Tecrübeli teknik adamın böyle bir karar vermesindeki en büyük etken Djiku ile Oosterwolde'nin sakat, Becao ile Bonucci'nin de ağrılarının olması. Çağlar'la Serdar bu sezon ilk defa birlikte savunmanın göbeğinde görev yaptı. Serdar ayrıca 1 ay sonra ilk 11'de şans buldu.

Fenerbahçe'de Karagümrük maçında Mert Müldür, Ferdi, Tadic, Batshuayi, Dzeko, Becao ve Cengiz Ünder, sarı kart ceza sınırında bulunuyordu. 7 oyuncu içinden görev yapan isimler İsmail Kartal'ın uyarılarını dinledi ve maçı kart görmeden tamamladı.