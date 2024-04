İrfan ile 2028'e

BU sezon gösterdiği performansla Fenerbahçe'nin vazgeçilmez ismi olmayı başaran İrfan Can Kahveci için yönetim sürpriz bir karar aldı. Sarı lacivertli ekip milli futbolcu İrfan Can Kahveci ile sözleşme yenilemeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertli yönetim, sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan milli oyuncu ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalayacak. Bu anlaşmaya göre 28 yaşındaki futbolcunun 15 milyon TL olan yıllık ücreti 40 milyon TL'ye çıkacak. İrfan Can Kahveci, 40 milyon TL'nin yanı sıra bonuslar da kazanacak. Fenerbahçe'de bu sezon 42 maçta sahaya çıkan İrfan Can, 15 gol attı ve 12 asist yaptı. Sarı-lacivertlilerin 2021 yılında ara transfer döneminde Başakşehir'den kadrosuna kattığı İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe forması altında toplamda ise 125 maçta 26 gol attı ve 27 asist yaptı.