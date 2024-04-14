Haberler Fenerbahçe Parola galibiyet! İşte Fenerbahçe'nin Karagümrük maçı 11'i

Parola galibiyet! İşte Fenerbahçe'nin Karagümrük maçı 11'i

UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Olympiakos'a 3-2 mağlup olan Fenerbahçe, Süper Lig'e döndü. Sarı-lacivertliler, 32. hafta maçında Karagümrük ile kozlarını paylaşacak. Kanarya'da teknik direktör İsmail Kartal, tüm planlarını 3 puan üzerine kurguladı. İşte Fenerbahçe'nin Karagümrük maçında sahaya çıkması beklenen 11'i...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2024 Pazar 06:50
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Parola galibiyet! İşte Fenerbahçe'nin Karagümrük maçı 11'i

Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Olympiakos'a deplasmanda 3-2 yenilerek moral kaybeden Fenerbahçe, yüzünü lige döndü.

Parola galibiyet! İşte Fenerbahçe'nin Karagümrük maçı 11'i

32. hafta maçında rakip Fatih Karagümrük. Sarı-lacivertliler, bu maçta kayıp yaşamak istemiyor ve tüm planlar galibiyet üzerine yapıldı.

Parola galibiyet! İşte Fenerbahçe'nin Karagümrük maçı 11'i

Fenerbahçe, bugün kazanıp, Galatasaray'ın Alanyaspor deplasmanında puan kaybetmesini bekleyecek.

Parola galibiyet! İşte Fenerbahçe'nin Karagümrük maçı 11'i

DIŞARDA KAYBETMİYOR
Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak. İki takım bugün 16. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 15 maçın 10'unu Fenerbahçe kazandı. 4 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. 1 mücadeleden de Fatih Karagümrük galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe'nin 26 golüne, Karagümrük 17 golle yanıt verdi. Fenerbahçe, 7 deplasman maçının da 4'ünü kazandı, 3'ü berabere bitti, hiç kaybetmedi.

Parola galibiyet! İşte Fenerbahçe'nin Karagümrük maçı 11'i

GÜMRÜK 1959'DA KAZANDI
İki takım ilk kez 12 Kasım 1959'da Mithatpaşa Stadı'nda karşılaştı. Fatih Karagümrük o maçı 2-0 kazanırken, bu karşılaşmanın ardından oynanan 14 mücadelede ise Fenerbahçe kaybetmedi.

Parola galibiyet! İşte Fenerbahçe'nin Karagümrük maçı 11'i

FENER'DE 8 EKSİK
Fenerbahçe'de VavaCars Fatih Karagümrük maçı öncesinde 8 eksik bulunuyor. Belindeki rahatsızlık sebebiyle Olympiakos maçının kadrosundan çıkarılan Cengiz Ünder'in yanı sıra Yunanistan deplasmanında sakatlık yaşayan Rodrigo Becao ve Jayden Oosterwolde, bu maçta forma giyemeyecek.

Parola galibiyet! İşte Fenerbahçe'nin Karagümrük maçı 11'i

Sakatlıkları devam eden Djiku, King ve Mert Hakan Yandaş da yok. Sebastian Szymanski'yle İrfan Can Eğribayat da cezalı.

Parola galibiyet! İşte Fenerbahçe'nin Karagümrük maçı 11'i

KARTAL İLE KAFKAS 5. KEZ RAKİP
Teknik Direktörü İsmail Kartal ile Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, bugüne kadar 4 kez rakip oldu. İsmail Kartal'ın ekipleri bu maçlarda 3 galibiyet elde ederken, Kafkas'ın takımları 1 galibiyet aldı.

Parola galibiyet! İşte Fenerbahçe'nin Karagümrük maçı 11'i

7 FUTBOLCU KART SINIRINDA
Fenerbahçe'de, Fatih Karagümrük karşılaşması öncesi 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Parola galibiyet! İşte Fenerbahçe'nin Karagümrük maçı 11'i

Michy Batshuayi, Dusan Tadic, Cengiz Ünder, Rodrigo Becao, Mert Müldür, Edin Dzeko ve Ferdi Kadıoğlu sarı kart ceza sınırında bulunan isimler. Bu futbolcular oynar ve sarı kart görürlerse Sivasspor karşısında yer alamayacak.

Parola galibiyet! İşte Fenerbahçe'nin Karagümrük maçı 11'i

DEPLASMANDA BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR
Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda 15 maça çıktı. Takımının başında lig tarihinin en iyi dış saha performanslarından birine imza atan Teknik Direktör İsmail Kartal, 14 galibiyet, 1 beraberlik elde ederken mağlubiyet yaşamadı.

Parola galibiyet! İşte Fenerbahçe'nin Karagümrük maçı 11'i

Trabzon'da aldığı son galibiyetle birlikte deplasmanda 43 puan toplayan Fenerbahçe, rakip fileleri 35 kez havalandırdı.

Parola galibiyet! İşte Fenerbahçe'nin Karagümrük maçı 11'i

KARAGÜMRÜK - FENERBAHÇE MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER
Karagümrük: Sirigu, Salih, Biraschi, Koray, Veseli, Bertolacci, Paoletti, Can Keleş, Eysseric, Güven Yalçın, Lasagna

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Bonucci, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can Kahveci, Zajc, Tadic, Dzeko

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