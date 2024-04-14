Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan flaş Miha Zajc kararı!

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan flaş Miha Zajc kararı!

Fenerbahçe'de, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile oynanacak olan maç öncesi dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Son olarak sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal'ın, Sloven oyuncu Miha Zajc hakkında aldığı karar gündem oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2024 Pazar 10:47 Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2024 Pazar 10:53
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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan flaş Miha Zajc kararı!

Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray ile ligde kıran kırana geçen bir şampiyonluk mücadelesi veriyor.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan flaş Miha Zajc kararı!

Sarı-lacivertliler son olarak Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile deplasmanda kritik bir karşılaşmaya çıkacak.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan flaş Miha Zajc kararı!

Bu mücadele Fenerbahçe için oldukça büyük önem taşıyor. Kanarya sahaya mutlak 3 puan hedefiyle çıkıyor.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan flaş Miha Zajc kararı!

Son olarak teknik direktör İsmail Kartal'dan bu mücadele öncesi dikkat çeken karar geldi.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan flaş Miha Zajc kararı!

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, cezalı olan Sebastian Szymanski'nin yerine bugün 10 numarada Miha Zajc'a şans verecek.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan flaş Miha Zajc kararı!

Çünkü Cengiz Ünder sakat, sağ açıkta İrfan Can Kahveci mecburen oynayacak.

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