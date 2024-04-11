Olympiakos Fenerbahçe maçı ücretsiz canlı izle | Konferans Ligi Fenerbahçe maçı

Olympiakos - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Olympiakos ile Fenerbahçe, çeyrek final maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Olympiakos - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

OLYMPİAKOS - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final ilk maçında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a konuk olacak. Olympiakos - Fenerbahçe maçı 11 Nisan Perşembe günü saat 19:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak. Georgios Karaiskakis Stadyumu'nda Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler maçtan galip ayrılıp, 18 Nisan Perşembe günü sahasında oynanacak müsabaka öncesi avantaj elde etmek istiyor.

FENERBAHÇE'NİN OLYMPIAKOS MAÇI MUHTEMEL 11'İ

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Oosterwolde, Ferdi, Fred, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko.

3. RANDEVU

Fenerbahçe, Yunan rakibi Olympiakos ile bugüne kadar 2 kez karşılaştı. Avrupa Ligi 2021-2022 sezonunda aynı grupta yer alan iki ekip arasında oynanan karşılaşmalarda Olympiakos sahadan galip ayrıldı. Kırmızı-beyazlılar, İstanbul'da 3-0, sahasında da 1-0'lık skorla kazandı. İki takım, 2014 ve 2015 yıllarında da Türkiye'de hazırlık maçı yaparken, Fenerbahçe bu müsabakalarda galibiyet aldı.

AVRUPA KUPALARINDA 269. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar 268 kez boy gösterdi. Bu süreçte 106 galibiyet alan sarı-lacivertliler, 55 müsabakada berabere kalırken, 107 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Geride kalan karşılaşmalarda Kanarya rakip fileleri 363 kez havalandırırken, kalesinde ise 381 gol gördü.

AVRUPA KONFERANS LİGİ'NDE 17. KARŞILAŞMA

Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi'nde 17. kez mücadele edecek. Kanarya, bu organizasyonda oynadığı 16 mücadelede 11 galibiyet elde ederken, 5 de mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertliler söz konusu karşılaşmalarda 41 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 20 gole engel olamadı.

YUNAN TAKIMLARI İLE 9. KEZ

Fenerbahçe, Olympiakos ile oynadığı karşılaşmalarla birlikte bugüne kadar Yunanistan ekipleriyle 8 müsabakaya çıktı. Panathiniakos ile UEFA Kupası'nda karşı karşıya gelen sarı-lacivertliler, PAOK ve Atromitos ile de Avrupa Ligi Elemelerinde kozlarını paylaştı. Söz konusu karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

FENERBAHÇE GRUBU LİDER TAMAMLADI

Fenerbahçe, bu sezon Avrupa kupalarına UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinden başladı. Sarı-lacivertliler 2. turda Zimbru, 3. turda Maribor ve play-off turunda da Twente'yi eleyerek gruplara kaldı. Kanarya; H Grubu'nda Nordsjaelland, Ludogorets ve Spartak Trnava ile mücadele ederken 6 maçta 4 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşadı. Rakip filelere 13 gol gönderirken, kalesinde 11 gol gören sarı-lacivertliler, 12 puanla gruptan lider olarak doğrudan son 16 turuna yükselmeyi başardı. Fenerbahçe bu turda da Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'i deplasmanda 3-0 yenerken, evinde 1-0 mağlup olmasına rağmen elemeyi başardı.

OLYMPİAKOS UEFA AVRUPA LİGİ'NDEN GELDİ

Olympiakos, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde West Ham United, Freiburg ve Baska Topola ile birlikte yer aldığı A Grubu'nu 7 puanla 3. sırada tamamladı. Yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde devam eden kırmızı-beyazlılar, son 16 play-off turunda Ferencvaros'u elerken, son 16 turunda ise Maccabi Tel Aviv ile eşleşti. İlk maçı 4-1 kaybeden Yunan ekibi, rövanşta rakibini 6-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

YUNANİSTAN SÜPER LİGİ'NDE ŞAMPİYONLUK TURUNDA

Olympiakos, Yunanistan Süper Ligi'nde normal sezonu 26 maçta 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyetle topladığı 57 puanla 3. sırada tamamladı. Olympiakos, 26 hafta sonunda 58 gol atarken, kalesinde de 24 gol gördü. İlk 6 takımın Şampiyonluk Turu oynadığı ligde kırmızı-beyazlılar, 4 haftada 2 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşadı. Olympiakos, lider PAOK'un 4 puan gerisinde 4. sırada bulunuyor.

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER

Takımla çalışmalara başlayan Fred ve Cengiz Ünder'in yanı sıra Çağlar Söyüncü ve Rodrigo Becao da tamamen iyileşti. Üst adalesinde ödem bulunan İsmail Yüksek, tedavisinin ardından bireysel çalışmasını sürdürürken son durumu maç gününde netlik kazanacak. Sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Djiku ve Joshua King'in ise tedavileri sürüyor.

EN GOLCÜ İSİM MİCHY BATSHUAYI

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde bu sezon en golcü ismi 6 golle Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi oldu. Takımın hücumdaki en önemli futbolculardan Sırp futbolcu Dusan Tadic da organizasyonda elemeler dahil 5 kez gol sevinci yaşadı. Sarı-lacivertlilerin tüm kulvarlarda en golcü (23) ismi olan Bosna Hersekli futbolcu Edin Dzeko, İrfan Can Kahveci ile birlikte 4 gollük katkı sağladı.

NİKOLA DABANOVİC DÜDÜK ÇALACAK

Olympiakos ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakada İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer düdük çalacak. Hakem Scharer'in yardımcılıklarını Stephane De Almeida ile Bekim Zogaj yapacak. Maçın 4. hakemi ise Alessandro Dudic olacak. Zorlu mücadelenin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Bastian Dankert, AVAR'da Lionel Tschudi görev yapacak.