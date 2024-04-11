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Fenerbahçe'nin Olympiakos maçında dikkat etmesi gereken 4 madde

Son dakika spor haberleri... UEFA Konferans Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Olympiakos'ta teknik direktör Jose Luis Mendilibar'dan oyuncularına uyarılar geldi. Tecrübeli hoca özellikle 4 madde üzerinde durdu. Sarı-lacivertlilerin bu noktada çok dikkat etmesi gerekiyor. İşte son gelişmeler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2024 Perşembe 12:22
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Fenerbahçe'nin Olympiakos maçında dikkat etmesi gereken 4 madde

Olympiakos, Fenerbahçe maçına hazır. Hürriyet'te yer alan haberde kırmızı beyazlıların İspanyol teknik direktörü Jose Luis Mendilibar, hafta başından bu yana antrenmanlarda oyuncularını şu 4 konuda özellikle uyardı:

Fenerbahçe'nin Olympiakos maçında dikkat etmesi gereken 4 madde

1- Fenerbahçe'nin duran toplardaki performansı: Mendilibar bu nedenle savunmanın göbeğinde yer alacak Panayiotis Retsos ile David Carmo'yu korner ve faul atışlarına karşı ayrıca çalıştırdı.

Fenerbahçe'nin Olympiakos maçında dikkat etmesi gereken 4 madde

2- Sarı-lacivertli savunmanın geri dönüşlerde ağır kalmaları: İspanyol hoca antrenmanlarda, oyuncularına kontratak çalışmaları yaptırdı.

Fenerbahçe'nin Olympiakos maçında dikkat etmesi gereken 4 madde

3- Savunma arkasına atılacak toplar: Konstantinos Fortounis ile Ayoub El Kaabi ekstra koşu antenmanları yaptılar.

Fenerbahçe'nin Olympiakos maçında dikkat etmesi gereken 4 madde

4- Fred'e karşı önlem: İspanyol hoca, oyuncularına Fred'i bir an bile gözden kaçırmamaları talimatı verdi.

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