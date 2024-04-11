Fenerbahçe'nin Olympiakos maçında dikkat etmesi gereken 4 madde

Olympiakos, Fenerbahçe maçına hazır. Hürriyet'te yer alan haberde kırmızı beyazlıların İspanyol teknik direktörü Jose Luis Mendilibar, hafta başından bu yana antrenmanlarda oyuncularını şu 4 konuda özellikle uyardı:

1- Fenerbahçe'nin duran toplardaki performansı: Mendilibar bu nedenle savunmanın göbeğinde yer alacak Panayiotis Retsos ile David Carmo'yu korner ve faul atışlarına karşı ayrıca çalıştırdı.