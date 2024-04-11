Fenerbahçe'nin Olympiakos maçında dikkat etmesi gereken 4 madde
Son dakika spor haberleri... UEFA Konferans Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Olympiakos'ta teknik direktör Jose Luis Mendilibar'dan oyuncularına uyarılar geldi. Tecrübeli hoca özellikle 4 madde üzerinde durdu. Sarı-lacivertlilerin bu noktada çok dikkat etmesi gerekiyor. İşte son gelişmeler...
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3- Savunma arkasına atılacak toplar: Konstantinos Fortounis ile Ayoub El Kaabi ekstra koşu antenmanları yaptılar.
4- Fred'e karşı önlem: İspanyol hoca, oyuncularına Fred'i bir an bile gözden kaçırmamaları talimatı verdi.
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