Fenerbahçe için zafer vakti

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında bugün Yunan ekibi Olympiakos'a konuk oluyor. Bu maça ciddi önem veren ve bu bağlamda Süper Kupa karşılaşmasına bile çıkmayarak kupayı Galatasaray'a hediye eden sarı-lacivertlilerde tek hedef sahadan galibiyetle ayrılarak Kadıköy'de rövanş öncesinde avantaj yakalamak. Tüm takım; bu zorlu deplasman öncesinde galibiyet yemini etti.

İŞİ RÖVANŞA BIRAKMAYALIM

Teknik direktör İsmail Kartal da son yaşananların ardından Olympiakos maçının önemine dikkat çekti. Taraftara ve camiaya borçları olduğunun altını çizen İsmail Kartal'ın oyuncularına; "Biz bu maç için Süper Kupa'ya çıkmadık. Hepiniz biliyorsunuz. Yaşananları birlikte yaşadık. Bu maç bizim için olmazsa olmazımız. Kazanacağız ve işi rövanşa bırakmayacağız. Size bu konuda güveniyorum" diyerek seslendiği belirtildi.

OLY İLE ÜÇÜNCÜ KEZ

Fenerbahçe, Yunan rakibi Olympiakos ile bugüne kadar 2 kez karşılaştı. Avrupa Ligi 2021-2022 sezonunda aynı grupta yer alan iki ekip arasında oynanan karşılaşmalarda Olympiakos sahadan galip ayrıldı. Kırmızı-beyazlılar, İstanbul'da 3-0, sahasında da 1-0'lık skorla kazandı.

DEPLASMAN SKORUYLA GEÇTİ

Fenerbahçe, H Grubu'nu lider tamamlayarak son 16 turunda mücadele etme hakkı kazanırken, bu turda Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini deplasmanda elde ettiği sonuçla geçti. Sarı-kanarya, deplasmandaki maçı 3-0 kazanmış, evinde ise 1-0 kaybetmişti.

KONFERANS LİGİ'NDE 17. SINAV

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 3 numaralı organizasyonunda bugün 17. maçını oynayacak. Sarı-lacivertli ekip, Konferans Ligi'nde daha önce yaptığı 16 maçta 11 galibiyet ve 5 yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 41 gol atan Fenerbahçe, kalesindeki 20 gol gördü.

TOPLAMDA 6 EKSİK

F.Bahçe, Olympiakos karşılaşmasına 6 futbolcusundan yoksun çıkacak. Joshua King, Alexander Djiku ve Mert Hakan Yandaş sakatlıkları sebebiyle kadroda yok. Öte yandan sarı-lacivertli ekibin UEFA'ya bildirdiği listede yer almayan Serdar Aziz, Mert Müldür ve Serdar Dursun da kurallar gereği kadroda yer almıyor.

AVRUPA'DA 269. MAÇ

Fenerbahçe, bugünkü Olympiakos maçıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 269'uncu karşılaşmasına çıkacak. Sarı-lacivertliler, geride kalan 268 müsabakada 106 galibiyet alırken, 55 beraberlik ve 107 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 363 kez havalandırırken, kalesinde ise 381 gol gördü.

YUNANLARLA 9'UNCU MAÇ

Fenerbahçe, Yunanistan ekipleriyle 8 müsabakaya çıktı. Panathiniakos ile UEFA Kupası'nda karşı karşıya gelen sarı-lacivertliler, PAOK ve Atromitos ile de Avrupa Ligi Elemelerinde kozlarını paylaştı. Söz konusu karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

TEL AVİV'DEN EVİNDE 4 YEDİ

Fenerbahçe'nin rakibi Olympiakos, bir önceki turda İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'i eledi. Taraftarının önünde çıktığı ilk maçı 4-1 kaybeden kırmızı-beyazlı takım, Sırbistan'da oynanan ikinci karşılaşmayı ise 4-1 kazanarak mücadelenin uzatmalara gitmesini sağladı. Olympiakos, uzatmalarda 2 gol daha atarak işi penaltılara bırakmadı.

GALİBİYET PLANIMIZ HAZIR

İsmail Kartal, rövanş öncesinde avantajlı bir skorla sahadan ayrılmak istediklerini söyledi ve ekledi: "Olympiakos takımının gücünü biliyoruz. Ateşli bir taraftarı olduğunu biliyoruz. Yapmış olduğumuz analizlerde güçlü ve zayıf yönlerini belirledik. Avantajlı bir skorla İstanbul'a dönmek istiyoruz. Rakibimiz oyun planı olduğunu gayet iyi biliyoruz. Ne yapacakları önemli ama bizim de ne yapacağımız önemli. Planlarımız hazır. Fenerbahçe'ye yakışır şekilde mücadele ederek sahadan ayrılmayı istiyoruz."

ZORLUKLARA ALIŞIĞIZ

Çağlar Söyüncü, Olympiakos maçı öncesinde şu ifadeleri kullandı: "Zor bir maç olacak ama biz her zaman kendi futbolumuzu oynuyoruz. Zorluklara alışığız. Rakibimize de saygı duyuyoruz. İyi bir takımız, istediklerimizi sahaya yansıtıp kazanmak istiyoruz."

ZİRVE BATSMAN'IN

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde bu sezon en golcü ismi 6 golle Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi oldu. Takımın hücumdaki en önemli futbolculardan Sırp futbolcu Dusan Tadic da organizasyonda elemeler dahil 5 kez gol sevinci yaşadı.

FENER TARAFTARI YOK

Kanarya'nın Olympiakos ile oynayacağı karşılaşmada sarı-lacivertli takımın taraftarları, alınan ceza sebebiyle takımlarını stadyumda destekleyemeyecek.

3 İSİM GERİ DÖNDÜ

Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçında sahada yer almayan Fred, İsmail Yüksek ve Cengiz Ünder, sakatlıklarını atlatıp, takımla çalışmalara başladı. 3 isim de Olympiakos maçı için Yunanistan'a gidecek kafileye dahil edildi.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Olympiakos: Tzolakis, Rodinei, Carmo, Restos, Ortega, Hezze, Camara, Horta, Fortounis, Masouras, Jovetic

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Çağlar, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko