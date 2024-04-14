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Fenerbahçe'de İsmail Kartal: 3 puanla ayrılmak istiyoruz!

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadele öncesi sarı-lacivertli takımın teknik direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2024 Pazar 18:42 Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2024 Pazar 18:46
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Fenerbahçe'de İsmail Kartal: 3 puanla ayrılmak istiyoruz!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Fatih Karagümrük maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Ligin bitimine 7 hafta kaldı. Rakibimizle amansız bir yarış içindeyiz. Olympiakos maçı sonrası çok fazla dinlenme şansımız olmasa da hazırlanmaya çalıştık. İki takım için de zorlukları olan bir maç. Takım olarak her maça maç maç düşünerek konsantre olduk. Çok zamanımız olmasa da oyuncularımı fiziksel ve zihinsel olarak iyi hazırladığımı düşünüyorum."

"Rakip takımın orta sahasının neler yapabildiğini biliyoruz. Biz de orta sahamızı o yönde belirledik. Ümit ediyorum ki oyuncularım bugün ellerinden gelenin en iyisini yapacak ve yolumuza 3 puanla devam edeceğiz."

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