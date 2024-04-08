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Fenerbahçe kafilesi İstanbul'a geldi!

Son dakika spor haberleri... Şanlıurfa'da gerçekleşen ve Fenerbahçe'nin 4. dakikada sahadan çekilmesiyle yarıda kalan Süper Kupa maçının ardından sarı-lacivertli kafile, İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2024 Pazartesi 10:11
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Fenerbahçe kafilesi İstanbul'a geldi!

Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray ile Fenerbahçe, Şanlıurfa'da karşılaştı. Sarı-lacivertliler mücadeleye U19 takımı ile çıkarken, 1. dakikada 1-0 mağlup duruma düştü. Fenerbahçeli futbolcular daha sonra 4. dakikada sahadan çekildi. Hakem Volkan Bayarslan'ın maçı tatil etti. Maçın ardından Urfa'dan ayrılan Fenerbahçe kafilesini taşıyan uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı.

Taraftarların coşkuyla karşıladığı kafilede yer alan Başkan Ali Koç bazı fotoğraflarla fotoğraf çektirdi. Daha sonra sarı-lacivertli kafile araçlarla havalimanından ayrıldı.

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