Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan Oosterwolde ve Tadic açıklaması!

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan Oosterwolde ve Tadic açıklaması!

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda Olympiakos'a 3-2 mağlup oldu. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2024 Perşembe 22:13 Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2024 Perşembe 22:22
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan Oosterwolde ve Tadic açıklaması!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Olympiakos'a 3-2 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Sonuçta bugün buraya biz avantajlı bir skor elde etmek, hatta kazanmak için geldik. Oyuna iyi başladık. İlk 6-7 dakikada 2 pozisyonumuz vardı. Değerlendiremedik. İlk yarı sonuna doğru oyun kontrolü bizde olmasına rağmen basit golle yedik. Soyunma odasında bu maçı çevirebileceğimizi söyledik, bazı konuşmalar yaptık. 3. golü yedik, basit bir goldü, kendi hatamızdı. Buna rağmen oyunu bırakmadık. Risk alarak değişiklikler yaptık. 3-3, hatta 4-3 bile kazanabilirdik. Sonuçta bugün belki mağlup olarak değil en kötü beraberlikle veya maçı kazanarak dönmek istiyorduk. 3-0'dan 3-2'ye dönmek de güzel, reaksiyon verdik. İstanbul'da taraftarımızla birlikte turu geçeriz."

"YOĞUN BİR FİKSTÜRÜMÜZ VAR"

"Bazı sakat oyuncularım var. Taraftarlarımız, kamuoyu bunları bilmiyor. Bu oyuncularla yaşayan benim. %100 hazır olmadıkları için 15-20 dakika oynayabilsinler diye kadroya aldık. Yoğun bir fikstürümüz var. 3 günde bir maç oynuyoruz. Bu oyuncuları tanıyan, ben ve ekibim. 60. dakikadan sonra ortaya konan reaksiyon çok iyiydi."

OOSTERWOLDE VE TADIC...

"Oosterwolde'de inşallah büyük bir şey yoktur. Kontrollerden sonra belli olacak. Tadic'te bir şey yok. Hasarlı bir şekilde maçı tamamladık. Gönül ister ki oyuncularım maçları sağlıklı şekilde bitirsin. Maalesef şanssızlık yaşıyoruz. İnşallah bu maçta bunu sonlandırmış oluruz."

"TARAFTARLARIN BEKLENTİSİNİ BİLİYORUM"

"Taraftarların beklentilerini biliyorum. Benim beklentilerim taraftarlar gibidir. Güçlü karakterli oyuncularım var. Hangi şartlarda olursak olalım, nerede olursak olalım herkese gösterdik. Son Adana Demirspor maçında 1 tane sağlam oyuncum vardı. Sakat oyuncular için doktorlar 15-20 dakika oynayabilir dediler. Ben risk aldım ve 60'tan sonra oyuna aldım. Oyuncularımın sağlıklı bitirebilmeleri gayet güzel oldu. Önümüze bakacağız."

DİĞER
Ünlü süper modeller formunu böyle koruyormuş! Her sabah 1 bardak suya karıştırıp için...
Son dakika: Gabar'daki petrol üretiminde yeni rekor! Hedef 100 bin varil... Başkan Erdoğan'dan 'tebrik' telefonu
A. Efes Play-In'e kalmayı başardı!
Ülke puanında güncel sıralamada son durum ne?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
"Kadıköy'de avantajlı olan biziz!"
Tadic: Sonuçtan dolayı mutlu değiliz!
11 Nisan'da meydana gelen depremler!
BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj
NAMAZ VAKİTLERİ İSTANBUL 🤲
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Kadıköy'de avantajlı olan biziz!" "Kadıköy'de avantajlı olan biziz!" 22:40
Kartal'dan Oosterwolde ve Tadic açıklaması! Kartal'dan Oosterwolde ve Tadic açıklaması! 22:13
Tadic: Sonuçtan dolayı mutlu değiliz! Tadic: Sonuçtan dolayı mutlu değiliz! 22:04
İrfan Can Kahveci: İstanbul'da turu atlayacağız! İrfan Can Kahveci: İstanbul'da turu atlayacağız! 22:02
💥Süper Loto çekildi! (11 Nisan) 💥Süper Loto çekildi! (11 Nisan) 21:52
Fenerbahçe turu İstanbul'a bıraktı! Fenerbahçe turu İstanbul'a bıraktı! 21:42
Daha Eski
F.Bahçe'de bir sakatlık daha! F.Bahçe'de bir sakatlık daha! 21:36
Dzeko'dan Yunan taraftarlara Türk bayraklı cevap! Dzeko'dan Yunan taraftarlara Türk bayraklı cevap! 21:27
F.Bahçe penaltı kazandı! İşte o pozisyon F.Bahçe penaltı kazandı! İşte o pozisyon 21:18
Athletic Bilbao'dan Kral Kupası için tarihi kutlama! Athletic Bilbao'dan Kral Kupası için tarihi kutlama! 20:58
Fırtına Sivasspor maçına hazır! Fırtına Sivasspor maçına hazır! 20:38
F.Bahçe'de sakatlık şoku! Yıldız futbolcu... F.Bahçe'de sakatlık şoku! Yıldız futbolcu... 20:30