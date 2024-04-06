Haberler Fenerbahçe Fener'e karşı ayrımcılık yapıyorlar

Fener'e karşı ayrımcılık yapıyorlar

The Athletic’e konuşan Başkan Ali Koç: Fenerbahçe’ye karşı olan ayrımcılık saha içinde ve saha dışında uzun süredir devam ediyor

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2024 Cumartesi 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fener'e karşı ayrımcılık yapıyorlar

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dünyanın en büyük spor medyalarından biri olan The Athletic'e açıklamalarda bulundu. Gündeme dair konuşan Koç, "Fenerbahçe'ye karşı olan ayrımcılık saha içinde ve saha dışında uzun süredir devam ediyor. Öyle ya da böyle bu son bulmalı. Yetkililerin buna çözüm bulması için yıllardır bekliyoruz ancak bu adaletsizliğin çözülmesi yerine açıkça görmezden gelinmesi işleri daha da kötüye götürdü. Yüzyılın başından bu yana saha içinde ve dışında yaşanan bir dizi tuhaf, adaletsiz ve kabul edilemez olay, Türkiye'nin futbol ortamındaki konumumuzu yeniden düşünmemize neden oldu" ifadesini kullandı.

ADALETİ HEDEFLİYORUZ

Başkan Koç, "Biz sadece Fenerbahçe için değil, tüm Türk futbolu için adaleti hedefliyoruz. Umarım yaptıklarımız bir uyandırma çağrısı olur ve futbolun yeniden dönüşümüne yardımcı olur" ifadelerini kullandı.

LİSANSI iPTAL EDİLMELİ

Koç, Trabzonspor maçının hakemi Halil Umut Meler ile ilgili ise "Halil Umut Meler'in Trabzonspor'la oynadığımız maçı durdurmak için birden fazla sebebi vardı ama buna cesaret edemedi. Hakemlik lisansı iptal edilmeli" dedi.

FENERBAHÇE VE TRABZON'DAN JEST

Fenerbahçe ile Trabzonspor, olaylı derbide centilmen davranışlar gösteren iki futbolcu için karşılıklı "fair play" jestleri yapıyor. Trabzonspor, TFF Fair Play'e yaptığı başvuruda, olaylı maçtaki centilmen davranışları dolayısıyla Serdar Dursun'u "mart ayı fair play ödülü"ne aday gösterdi. Hemen ardından bu kez Fenerbahçe, bordo-mavili futbolcu Eren Elmalı'yı "mart ayı fair play ödülü"ne aday göstererek centilmenliği sürdürdü.

DİĞER
Son dakika haberleri: Fernando Santos dönemi bitiyor! Beşiktaş’ın yeni hocasını açıkladı: O tarih belli oldu
Ölüm kapanı kahraman şefi yuttu! İstanbul'daki yangında Özkan Baş'ın 3 kişiyi çıkardığı ortaya çıktı
Tottenham'dan G.Saray'a şaşırtan öneri!
Tahkim Kurulu kararları açıkladı! Trabzonspor, Oosterwolde ve İrfan Can...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İtalya'dan sürpriz F.Bahçe iddiası!
G.Saray istiyordu! F.Bahçe alıyor
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tottenham - Nottingham Forest maçı ne zaman? Tottenham - Nottingham Forest maçı ne zaman? 08:44
Sheffield United - Chelsea maçı ne zaman? Sheffield United - Chelsea maçı ne zaman? 08:40
Manchester United - Liverpool maçı ne zaman? Manchester United - Liverpool maçı ne zaman? 08:36
Eyüpspor - Altay maçı ne zaman? Eyüpspor - Altay maçı ne zaman? 08:29
Gençlerbirliği - Adanaspor maçı ne zaman? Gençlerbirliği - Adanaspor maçı ne zaman? 08:25
Bandırmaspor - Manisa FK maçı ne zaman? Bandırmaspor - Manisa FK maçı ne zaman? 08:22
Daha Eski
Çorumspor - Kocaelispor maçı ne zaman? Çorumspor - Kocaelispor maçı ne zaman? 08:17
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 6 Nisan bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 6 Nisan bugün kimin maçı var? 07:50
Türk derbisinde zafer A. Efes'in! Türk derbisinde zafer A. Efes'in! 00:00
Tahkim Kurulu kararları açıkladı! Trabzonspor, Oosterwolde ve İrfan Can... Tahkim Kurulu kararları açıkladı! Trabzonspor, Oosterwolde ve İrfan Can... 00:00
G.Saray istiyordu! F.Bahçe alıyor G.Saray istiyordu! F.Bahçe alıyor 00:00
Hasan Arat'tan oyunculara gözdağı! Hasan Arat'tan oyunculara gözdağı! 00:00