Fener'e karşı ayrımcılık yapıyorlar

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dünyanın en büyük spor medyalarından biri olan The Athletic'e açıklamalarda bulundu. Gündeme dair konuşan Koç, "Fenerbahçe'ye karşı olan ayrımcılık saha içinde ve saha dışında uzun süredir devam ediyor. Öyle ya da böyle bu son bulmalı. Yetkililerin buna çözüm bulması için yıllardır bekliyoruz ancak bu adaletsizliğin çözülmesi yerine açıkça görmezden gelinmesi işleri daha da kötüye götürdü. Yüzyılın başından bu yana saha içinde ve dışında yaşanan bir dizi tuhaf, adaletsiz ve kabul edilemez olay, Türkiye'nin futbol ortamındaki konumumuzu yeniden düşünmemize neden oldu" ifadesini kullandı.

ADALETİ HEDEFLİYORUZ

Başkan Koç, "Biz sadece Fenerbahçe için değil, tüm Türk futbolu için adaleti hedefliyoruz. Umarım yaptıklarımız bir uyandırma çağrısı olur ve futbolun yeniden dönüşümüne yardımcı olur" ifadelerini kullandı.

LİSANSI iPTAL EDİLMELİ

Koç, Trabzonspor maçının hakemi Halil Umut Meler ile ilgili ise "Halil Umut Meler'in Trabzonspor'la oynadığımız maçı durdurmak için birden fazla sebebi vardı ama buna cesaret edemedi. Hakemlik lisansı iptal edilmeli" dedi.

FENERBAHÇE VE TRABZON'DAN JEST

Fenerbahçe ile Trabzonspor, olaylı derbide centilmen davranışlar gösteren iki futbolcu için karşılıklı "fair play" jestleri yapıyor. Trabzonspor, TFF Fair Play'e yaptığı başvuruda, olaylı maçtaki centilmen davranışları dolayısıyla Serdar Dursun'u "mart ayı fair play ödülü"ne aday gösterdi. Hemen ardından bu kez Fenerbahçe, bordo-mavili futbolcu Eren Elmalı'yı "mart ayı fair play ödülü"ne aday göstererek centilmenliği sürdürdü.