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Sıra dışı gol

Tadic’in Adana Demirspor ağlarına 47 metreden attığı gol tüm Avrupa’da ses getirdi. Özellikle ülkesi Sırbistan’da Tadic’in golü manşetleri süsledi “Sıra dışı gol” başlıkları atıldı

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2024 Cuma 06:50
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Sıra dışı gol

Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic, bu sezon Süper Lig'deki 31 maçta da forma giydi. Son oynanan Adana Demirspor maçında ise sezonun gollerinden birini attı. Kaleci Vedat'ın ilerde olduğunu gören 35 yaşındaki oyuncu, 47 metreden ağları sarsmayı başardı. Tadic'in bu golü başta ülkesi Sırbistan olmak üzere Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde manşetlere çıktı.

"Naslovi.net", "Tadic'ten sıra dışı bir gol" başlığıyla golü takipçileriyle paylaştı. "sportskacentrala" ise "Tadic büyü yaptı" manşetini attı. "İstanbul'da Tadic festivali, Tadic'den muhteşem gol, Tadic, orta sahadan ağları sarstı" gibi başlıklar da atıldı. Öte yandan Sırp yıldız, Adana Demirspor karşısında yapay zeka indeksine göre 393 puan aldı ve maçın en iyisi oldu.

4 GOLE 4 SİU

Serdar Dursun, Adana Demirspor maçında 81'de İrfan Can Kahveci'nin yerine oyuna girdi ve 85'te harika bir kafa vuruşuyla Fenerbahçe'nin dördüncü golünü attı. Tecrübeli futbolcu, gol sonrasında 4 kez "siu" sevinci yaptı. Bunun nedenini de takımının dört gol atması olarak açıkladı.

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