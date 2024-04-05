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Fenerbahçe rekor kırdı! Galatasaray'ı geride bıraktılar

Fenerbahçe'nin attığı 128 gol, Türk takımları arasında bir sezonda atılan en yüksek gol sayısı olarak tarihe geçti. Kanarya, 48 maçta elde ettiği 39 galibiyetle kendi rekorunu kırdı, Galatasaray’ın rekorunu egale etti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2024 Cuma 06:50
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Fenerbahçe rekor kırdı! Galatasaray'ı geride bıraktılar

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Fenerbahçe bu sezon ortaya koyduğu başarılı performansla adından söz ettiriyor. Süper Lig'de elde ettiği galibiyetler ve attığı gollerle dikkat çeken sarı-lacivertliler, taraftarını da adeta mest ediyor. Takvim derlediği haberde Sarı Kanarya, bu sezon 48 resmi maçta 128 gol atarak Türk takımları arasında bir sezonda atılan en yüksek gol sayısına ulaştı. Daha önceki rekor 1999-2000 sezonunda Galatasaray'a aitti. Cimbom o sezon 56 maçta 126 gol kaydetmişti. Fenerbahçe ayrıca bu sezon 48 karşılaşmada 39 galibiyete ulaşarak kendi rekorunu kırdı. Galatasaray, 1999-2000 sezonunda 39 galibiyet elde etmişti. Sarı-Lacivertliler, 2.64 puan ortalaması ile yüzde 83 galibiyet yüzdesi yakaladı. Fenerbahçe bu istatistikle de rekor kırdı. İsmail Kartal'ın öğrencileri bu sezon 31 maçta 83 gol atarken 27 gol yedi. Fenerbahçe 56 averaja sahip. Kanarya, 1988-1989 sezonunda 103 golle elde ettiği şampiyonluktan sonra en iyi averaja ulaştı. Fenerbahçe, birçok rekor kırdığı bu sezonda şampiyonluk hasretine son vermek istiyor. Kanarya, son 7 haftaya girilirken 82 puanla ezeli rakibi Galatasaray'ın 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

EN GOLCÜ TAKIMLAR

Fenerbahçe: (2023-2024) 48 MAÇ - 128 GOL

Galatasaray: (1999-2000) 56 MAÇ - 126 GOL

Fenerbahçe: (2022-2023) 56 MAÇ - 126 GOL

Fenerbahçe: (1988-1989) 47 MAÇ - 121 GOL

Galatasaray: (2000-2001) 55 MAÇ - 121 GOL

Galatasaray: (1996-1997) 40 MAÇ - 118 GOL

Fenerbahçe: (2005-2006) 49 MAÇ - 117 GOL

Trabzonspor: (2019-2020) 53 MAÇ - 114 GOL

Fenerbahçe: (2006-2007) 54 MAÇ - 113 GOL

Beşiktaş: (2016-2017) 54 MAÇ -113 GOL

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