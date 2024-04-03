Haberler Fenerbahçe Genel kuruldan yönetime 4 yetki

Genel kuruldan yönetime 4 yetki

Gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda yönetimin sunduğu 4 maddelik önerge, üyeler tarafından oy birliğiyle kabul edildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2024 Çarşamba 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Genel kuruldan yönetime 4 yetki

Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda yönetim kurulu tarafından üyelere 4 maddelik önerge sunuldu. Üyeler oy birliğiyle bu önergeyi kabul etti. Fenerbahçe yönetimi, alınan karar doğrultusunda oylamaya sunulan maddeleri, görev süresi boyunca hayata geçirme yetkisine sahip oldu.

İŞTE O MADDELER;

1- Uygun bir tarihe ertelenmemesi ve yabancı hakem atanmaması halinde 2023 Süper Kupa mücadelesine çıkmamak veya 2023 Süper Kupa maçına futbol 19 yaş altı takımıyla katılmak.

2- Önümüzdekı sezondan itibaren 2 sezon Türkiye Kupası'na katılmamak veya önümüzdeki 2 yıl Türkiye Kupası'na futbol 19 yaş altı takımıyla katılmak.

3- Türkiye'de futbol faaliyetlerimizle ilgili verilecek kararlardan bağımsız olarak her halükarda yurt dışı yapılanması hususunda gerekli yol haritasını belirlemek ve hayata geçirmek.

4- Futbol paydaşları dışında yapılan müdahaleler ile Türk futbolunun geldiği ve sürdürülemez nokta itibarıyla UEFA ve FIFA'nın ilgili kurullarına gerekli aksiyonların alınması için başvuruda bulunmak.

DİĞER
Ahmet Çakar tartışmalı pozisyonu yorumladı! Galatasaray-Hatayspor maçında damga vuran pozisyon...
FETÖ’cülerin yolsuzluğu deşifre oldu! Himmet parası adı altında topladıkları paraları kendilerine aktardılar! Alman hükümeti el koydu
G.Saray'ın golünde faul var mı? Toroğlu yorumladı!
Buruk'tan flaş F.Bahçe sözleri!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ferdi'ye Ada'dan bir talip daha!
F.Bahçe'ye çifte müjde! Tapusuyla transfer...
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Özbek'ten Koç'a tepki: Savcıları göreve çağırıyorum Özbek'ten Koç'a tepki: Savcıları göreve çağırıyorum 01:32
Sergen Yalçın: Beklenen oyunun gerisindeydik Sergen Yalçın: Beklenen oyunun gerisindeydik 01:32
Özbek'ten Koç'a tepki: Savcıları göreve çağırıyorum Özbek'ten Koç'a tepki: Savcıları göreve çağırıyorum 01:30
Sergen Yalçın: Beklenen oyunun gerisindeydik Sergen Yalçın: Beklenen oyunun gerisindeydik 01:28
Saarbrücken'in peri masalı sona erdi! Saarbrücken'in peri masalı sona erdi! 01:18
West Ham ile Tottenham yenişemedi! West Ham ile Tottenham yenişemedi! 01:18
Daha Eski
Rajon Rondo basketbol kariyerine son verdi! Rajon Rondo basketbol kariyerine son verdi! 01:17
F.Bahçe Parolapara play-off'lara galibiyetle başladı! F.Bahçe Parolapara play-off'lara galibiyetle başladı! 01:17
Sakarya Urfa'da kaybetti! Sakarya Urfa'da kaybetti! 01:17
Çorum deplasmanda kazandı Çorum deplasmanda kazandı 01:17
Beşiktaş'tan Berghuis'e Ghezzal tarifesi! Beşiktaş'tan Berghuis'e Ghezzal tarifesi! 01:17
Avustralya'da Tolgay Arslan rüzgarı! Avustralya'da Tolgay Arslan rüzgarı! 01:17