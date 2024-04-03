Fenerbahçe'de sakatlık şoku! 3 isim kadroya alınmadı
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Yukatel Adana Demirspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. Sarı-lacivertlilerin 3 yıldızı, sakatlıkları nedeniyle maç kadrosuna alınmadı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 79 puanla 2. sırada girdi.
9 İSİM SINIRDA
Fenerbahçe'de 9 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Sarı-lacivertlilerde; Jayden Oosterwolde, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Cengiz Ünder, Mert Müldür, Michy Batshuayi, Rodrigo Becao, Ferdi Kadıoğlu ile Sebastian Szymanski, oynamaları ve kart görmeleri durumunda Fatih Karagümrük deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak.
Fenerbahçe'ye Adana Demirspor maçına saatler kala 3 isimden kötü haber geldi.
FRED, İSMAİL VE MERT HAKAN KADRODA YOK
Akşam'da yer alan habere göre; üst adalesinde ödem olan İsmail Yüksek, bu akşam oynanacak olan Adana Demirspor maçı kadrosuna alınmadı.
Sarı-lacivertlilerde İsmail Yüksek'in ardından sakatlıkları bulunan Fred ve Mert Hakan Yandaş da Adana Demirspor maçı kadrosundan çıkarıldı.
3 ismin yokluğuyla birlikte sarı-lacivertlilerde orta saha rotasyonu daraldı.
Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Joshua King'in yanı sıra sarı kart cezalısı Bright Osayi-Samuel de bu akşam forma giyemeyecek isimler arasında yer alıyor.
Ferdi Kadıoğlu ve Cengiz Ünder'in durumlarına ise maç saatinde karar verilecek.
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