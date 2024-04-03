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Fenerbahçe'de sakatlık şoku! 3 isim kadroya alınmadı

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Yukatel Adana Demirspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. Sarı-lacivertlilerin 3 yıldızı, sakatlıkları nedeniyle maç kadrosuna alınmadı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2024 Çarşamba 15:44
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Fenerbahçe'de sakatlık şoku! 3 isim kadroya alınmadı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Fenerbahçe'de sakatlık şoku! 3 isim kadroya alınmadı

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Fenerbahçe'de sakatlık şoku! 3 isim kadroya alınmadı

Ligde oynadığı son 5 müsabakayı kazanan sarı-lacivertliler, milli ara öncesinde konuk olduğu Trabzonspor'u 3-2 ile geçmişti.

Fenerbahçe'de sakatlık şoku! 3 isim kadroya alınmadı

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 79 puanla 2. sırada girdi.

Fenerbahçe'de sakatlık şoku! 3 isim kadroya alınmadı

9 İSİM SINIRDA

Fenerbahçe'de 9 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Fenerbahçe'de sakatlık şoku! 3 isim kadroya alınmadı

Sarı-lacivertlilerde; Jayden Oosterwolde, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Cengiz Ünder, Mert Müldür, Michy Batshuayi, Rodrigo Becao, Ferdi Kadıoğlu ile Sebastian Szymanski, oynamaları ve kart görmeleri durumunda Fatih Karagümrük deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak.

Fenerbahçe'de sakatlık şoku! 3 isim kadroya alınmadı

Fenerbahçe'ye Adana Demirspor maçına saatler kala 3 isimden kötü haber geldi.

Fenerbahçe'de sakatlık şoku! 3 isim kadroya alınmadı

FRED, İSMAİL VE MERT HAKAN KADRODA YOK

Akşam'da yer alan habere göre; üst adalesinde ödem olan İsmail Yüksek, bu akşam oynanacak olan Adana Demirspor maçı kadrosuna alınmadı.

Fenerbahçe'de sakatlık şoku! 3 isim kadroya alınmadı

Sarı-lacivertlilerde İsmail Yüksek'in ardından sakatlıkları bulunan Fred ve Mert Hakan Yandaş da Adana Demirspor maçı kadrosundan çıkarıldı.

Fenerbahçe'de sakatlık şoku! 3 isim kadroya alınmadı

3 ismin yokluğuyla birlikte sarı-lacivertlilerde orta saha rotasyonu daraldı.

Fenerbahçe'de sakatlık şoku! 3 isim kadroya alınmadı

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Joshua King'in yanı sıra sarı kart cezalısı Bright Osayi-Samuel de bu akşam forma giyemeyecek isimler arasında yer alıyor.

Fenerbahçe'de sakatlık şoku! 3 isim kadroya alınmadı

Ferdi Kadıoğlu ve Cengiz Ünder'in durumlarına ise maç saatinde karar verilecek.

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