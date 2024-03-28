Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Szymanski piyangosu! İşte o gelişme

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Szymanski piyangosu! İşte o gelişme

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Sebastian Szymanski, transferde Avrupa kulüplerinin yakın takibinde bulunuyor. Birçok takımın listesinde yer alan Szymanski hakkında yaşanan flaş gelişme, sarı-lacivertli yönetimi sevindirdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2024 Perşembe 17:20
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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Szymanski piyangosu! İşte o gelişme

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu şampiyon olarak tamamlamak isteyen Fenerbahçe'de önemli gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Szymanski piyangosu! İşte o gelişme

Sarı lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray'la kıyasıya bir yarış içinde. Kanarya şu ana kadar ligde 30 maç sonunda 79 puan topladı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Szymanski piyangosu! İşte o gelişme

İsmail Kartal'ın öğrencileri, Galatasaray'ın 2 puan gerisinde yer alıyor. Fenerbahçe'de tek hedef sarı kırmızılı rakibini geride bırakarak sezonu zirvede tamamlamak.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Szymanski piyangosu! İşte o gelişme

Öte yandan yönetim lige verilen arada transfer çalışmalarına odaklanmıştı. Sarı lacivertli idareciler, hem gelecek hem de gidecek futbolcularla ilgili yoğun bir mesai içindeydi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Szymanski piyangosu! İşte o gelişme

Bu doğrultuda adı birçok takımla anılan Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Sebastian Szymanski hakkında flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Szymanski piyangosu! İşte o gelişme

EURO 2024 play-off finalinde Galler ile Polonya karşı karşıya geldi. 120 dakikası 0-0 biten mücadeleyi penaltılarda 5-2 kazanan Polonya, Euro 2024 bileti alan taraf oldu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Szymanski piyangosu! İşte o gelişme

Fenerbahçe'nin yıldızı Sebastian Szymanski maça yedek kulübesinde başladı. Szymanski 101. dakikada oyuna dahil oldu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Szymanski piyangosu! İşte o gelişme

Polonyalı oyuncu seri penaltı atışlarında da golü kaydetti. Yıldız oyuncunun Euro 2024'te mücadele edecek olması Fenerbahçe'nin iştahını kabarttı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Szymanski piyangosu! İşte o gelişme

Takvim'in haberine göre, Szymanski'den yüksek bonservis beklentisi olan Kanarya, yıldız oyuncunun sergileyeceği performansa göre hedefine ulaşabilir.

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