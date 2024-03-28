TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Szymanski piyangosu! İşte o gelişme
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Sebastian Szymanski, transferde Avrupa kulüplerinin yakın takibinde bulunuyor. Birçok takımın listesinde yer alan Szymanski hakkında yaşanan flaş gelişme, sarı-lacivertli yönetimi sevindirdi. İşte detaylar...
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Öte yandan yönetim lige verilen arada transfer çalışmalarına odaklanmıştı. Sarı lacivertli idareciler, hem gelecek hem de gidecek futbolcularla ilgili yoğun bir mesai içindeydi.
Bu doğrultuda adı birçok takımla anılan Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Sebastian Szymanski hakkında flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...
EURO 2024 play-off finalinde Galler ile Polonya karşı karşıya geldi. 120 dakikası 0-0 biten mücadeleyi penaltılarda 5-2 kazanan Polonya, Euro 2024 bileti alan taraf oldu.
Fenerbahçe'nin yıldızı Sebastian Szymanski maça yedek kulübesinde başladı. Szymanski 101. dakikada oyuna dahil oldu.
Polonyalı oyuncu seri penaltı atışlarında da golü kaydetti. Yıldız oyuncunun Euro 2024'te mücadele edecek olması Fenerbahçe'nin iştahını kabarttı.
Takvim'in haberine göre, Szymanski'den yüksek bonservis beklentisi olan Kanarya, yıldız oyuncunun sergileyeceği performansa göre hedefine ulaşabilir.
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