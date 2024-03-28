Mert ve İrfan uzatıyor

Fenerbahçe'de tüm camia 2 Nisan'daki genel kurula odaklansa da yönetim, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Önceliği iç transfere veren sarı- lacivertliler, bu sezon İsmail Kartal'la birlikte yeniden çıkışa geçen iki yıldızı; Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci'yle sözleşme uzatmak için görüşmelere başladı. Kontratı sezon sonunda bitecek olan Mert Hakan'a 30 milyon TL'den 3 yıllık yeni sözleşme teklif edecek.

İMZALARI ATIYORLAR

29 yaşındaki oyuncunun pazarlık dahi yapmadan bu teklifi kabul edeceği gelen bilgiler arasında... Geçen sezon ıslıklanan ancak bu sene kariyer sezonunu yaşayan İrfan Can Kahveci'nin de 2025'te bitecek olan sözleşmesi 2028'e uzatılacak. Yönetimin senelik 15 milyon TL kazanan oyuncuya 50 milyon TL önereceği belirtildi. İrfan'ın da teklife sıcak baktığı kaydedildi. İki futbolcu da kısa süre içinde yeni mukaveleye imza atacak.