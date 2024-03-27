Tedirgin bekleyiş

Fenerbahçe, Trabzonspor derbisinin ardından olağanüstü genel kurul kararı aldı ve 2 Nisan'da 'ligden çekilme' oylanacak. Bu durum, yarın akşam düzenlenecek olan iftar yemeğinde eski başkan ve yöneticilerle de istişare edilecek. Cuma akşamı da Yüksek Divan Kurulu üyeleriyle bir araya gelinecek. Yönetim, burada yapılacak görüşmeler sonrasında 2 Nisan'da genel kurul üyelerinin karşısına çıkacak. Üyelerden onay alınırsa son kararı yönetim verecek.

BELİRSİZLİK HAKİM

Ancak Trabzonspor karşılaşmasından bu yana yaşanan bu belirsizlik tüm camia üzerinde şu an tedirginlik yaratmış durumda... Özellikle futbolcular ve teknik heyet hiçbir şey yokmuş gibi çalışmalarına devam ediyor fakat kafalarının bir köşesinde de 'ligden çekilecek miyiz?' sorusu yer alıyor. Futbolcular kadar taraftarlar ve camianın önde gelen isimleri de gergin bir şekilde 2 Nisan'daki genel kurulu ve sonrasında sarılacivertli yönetimin vereceği kararı bekliyor.