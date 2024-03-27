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İtalya'dan Fenerbahçe'ye Mourinho müjdesi! Yeni sezonda...

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de bu sezon ezeli rakip Galatasaray ile kıran kırana şampiyonluk yarışı devam ederken sarı-lacivertliler gelecek sezon için de kolları sıvadı. Kanarya'ya yeni sezon öncesi gelen Jose Mourinho müjdesi taraftarları bir hayli heyecanlandırdı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2024 Çarşamba 06:50
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İtalya'dan Fenerbahçe'ye Mourinho müjdesi! Yeni sezonda...

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe bu sezon uzun yıllardır devam eden şampiyonluk hasretini sonlandırmak istiyor.

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İtalya'dan Fenerbahçe'ye Mourinho müjdesi! Yeni sezonda...

Kanarya ezeli rakibi Galatasaray ile Trendyol Süper Lig'de kıran kırana geçen bir yarışın içerisinde yer alıyor.

İtalya'dan Fenerbahçe'ye Mourinho müjdesi! Yeni sezonda...

Fenerbahçe'de sezon sonu şampiyonluğun gelmemesi halinde teknik direktör İsmail Kartal ile yolların ayrılma ihtimali yer alırken sarı-lacivertliler ile adı geçen Jose Mourinho'dan Kanarya'ya müjdeli haber geldi.

İtalya'dan Fenerbahçe'ye Mourinho müjdesi! Yeni sezonda...

Fenerbahçe için İtalya'dan Jose Mourinho hakkında iddialar gelemeye devam ediyor. "calciomercato", geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe yönetiminin şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırması halinde gelecek sezon için Jose Mourinho'yu takımın başına getirmek istediğini yazmıştı.

İtalya'dan Fenerbahçe'ye Mourinho müjdesi! Yeni sezonda...

Dün de bu haberin devamı niteliğinde bir iddia ortaya atıldı ve Portekizli çalıştırıcının, önünde 5 alternatifi bulunduğu vurgulandı.

İtalya'dan Fenerbahçe'ye Mourinho müjdesi! Yeni sezonda...

Haberde şu ifadelere yer verildi: "Jose Mourinho'un Roma'ya vedasının ardından geleceği henüz netleşmedi.

İtalya'dan Fenerbahçe'ye Mourinho müjdesi! Yeni sezonda...

Jose'yi takımın başına getirmek isteyen takımların başında; Napoli, Juventus, Newcastle United, Suudi Arabistan ekipleri ve Fenerbahçe bulunuyor.

İtalya'dan Fenerbahçe'ye Mourinho müjdesi! Yeni sezonda...

Portekizli menajer bu takımlardan birini değerlendirecek." Jose Mourinho da kulüp ayırmaksızın en kısa süre içinde bir takım çalıştırmak istediğini açıklamıştı.

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