İtalya'dan Fenerbahçe'ye Mourinho müjdesi! Yeni sezonda...
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de bu sezon ezeli rakip Galatasaray ile kıran kırana şampiyonluk yarışı devam ederken sarı-lacivertliler gelecek sezon için de kolları sıvadı. Kanarya'ya yeni sezon öncesi gelen Jose Mourinho müjdesi taraftarları bir hayli heyecanlandırdı. İşte detaylar...
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Fenerbahçe için İtalya'dan Jose Mourinho hakkında iddialar gelemeye devam ediyor. "calciomercato", geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe yönetiminin şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırması halinde gelecek sezon için Jose Mourinho'yu takımın başına getirmek istediğini yazmıştı.
Dün de bu haberin devamı niteliğinde bir iddia ortaya atıldı ve Portekizli çalıştırıcının, önünde 5 alternatifi bulunduğu vurgulandı.
Haberde şu ifadelere yer verildi: "Jose Mourinho'un Roma'ya vedasının ardından geleceği henüz netleşmedi.
Jose'yi takımın başına getirmek isteyen takımların başında; Napoli, Juventus, Newcastle United, Suudi Arabistan ekipleri ve Fenerbahçe bulunuyor.
Portekizli menajer bu takımlardan birini değerlendirecek." Jose Mourinho da kulüp ayırmaksızın en kısa süre içinde bir takım çalıştırmak istediğini açıklamıştı.
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