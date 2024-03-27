Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jayden Oosterwolde'ye Fransız devi talip!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jayden Oosterwolde'ye Fransız devi talip!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin yıldızı Jayden Oosterwolde ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak futbolcu ile o Fransız devinin yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2024 Çarşamba 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jayden Oosterwolde'ye Fransız devi talip!

Fenerbahçe'de önemli transfer gelişmeleri yaşanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jayden Oosterwolde'ye Fransız devi talip!

Avrupa kulüpleri, Jayden Oosterwolde'nin peşine düştü.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jayden Oosterwolde'ye Fransız devi talip!

Marsilya, Fenerbahçe'nin Hollandalısı Jayden Oosterwolde'ye kancayı taktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jayden Oosterwolde'ye Fransız devi talip!

Fransız ekibi, hem bek hem de stoper olarak görev yapabilen yıldız oyuncuyu istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jayden Oosterwolde'ye Fransız devi talip!

Marsilya, yıldız isim için 10 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jayden Oosterwolde'ye Fransız devi talip!

Ancak Fenerbahçe, Oosterwolde için alt limiti 15 milyon euro olarak belirledi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jayden Oosterwolde'ye Fransız devi talip!

Jayden, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada transfere yeşil ışık yakmıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jayden Oosterwolde'ye Fransız devi talip!

Sarı lacivertliler, geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Jayden Oosterwolde'yi kadrosuna katmıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jayden Oosterwolde'ye Fransız devi talip!

Yönetim, yıldız isim için Parma'ya 6 milyon euro ödedi.

DİĞER
Şimdi bambaşka bir iş yapıyor! 40 yaşındaki İbrahim Küçük yıllar sonra ortaya çıktı!
ABD'den destek Soros'tan maaş! Algı tüccarları Teyit Org ve Doğruluk Payı'nın fon miktarı 50 milyonu aştı
F.Bahçe Çağlar için Madrid'de!
G.Saray'da Köhn yolcu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'ye Mourinho müjdesi!
Fred krizi kapıda! Menajeri İstanbul'a geliyor
İstanbul namaz vakitleri 27 Mart Çarşamba
Dolar ne kadar oldu? (27 Mart Çarşamba)
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Viyanaaaaaa! Viyanaaaaaa! 07:18
Semih’le güldük Semih’le güldük 07:16
Tarihi Hezimet Tarihi Hezimet 07:14
Montella: Kimsenin beklemediği bir sonuç! Montella: Kimsenin beklemediği bir sonuç! 01:19
Montella: Kimsenin beklemediği bir sonuç! Montella: Kimsenin beklemediği bir sonuç! 01:10
A Milli Takım Avusturya'da kaybetti! A Milli Takım Avusturya'da kaybetti! 00:48
Daha Eski
Millilerin son rakibi belli oldu! Millilerin son rakibi belli oldu! 23:35
G.Saray'a '10 numara' transfer! 70 milyon Euro... G.Saray'a '10 numara' transfer! 70 milyon Euro... 23:35
Ümit Milliler İtalya'da 1 puana razı! Ümit Milliler İtalya'da 1 puana razı! 23:35
Montella'dan Abdülkerim açıklaması! Montella'dan Abdülkerim açıklaması! 23:35
Erden Timur'dan flaş F.Bahçe sözleri! Erden Timur'dan flaş F.Bahçe sözleri! 23:35
Yeni kayıtlar yayınlandı! F.Bahçe-Kasımpaşa maçında... Yeni kayıtlar yayınlandı! F.Bahçe-Kasımpaşa maçında... 23:35