FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jayden Oosterwolde'ye Fransız devi talip!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin yıldızı Jayden Oosterwolde ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak futbolcu ile o Fransız devinin yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...
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Fransız ekibi, hem bek hem de stoper olarak görev yapabilen yıldız oyuncuyu istiyor.
Marsilya, yıldız isim için 10 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtildi.
Ancak Fenerbahçe, Oosterwolde için alt limiti 15 milyon euro olarak belirledi.
Jayden, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada transfere yeşil ışık yakmıştı.
Sarı lacivertliler, geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Jayden Oosterwolde'yi kadrosuna katmıştı.
Yönetim, yıldız isim için Parma'ya 6 milyon euro ödedi.
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