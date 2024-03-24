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Fenerbahçe 2-1 Galatasaray | MAÇ SONUCU - ÖZET

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 25. haftası dev bir derbiye sahne oldu. Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde takibini sürdürdü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2024 Pazar 16:03
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Fenerbahçe 2-1 Galatasaray | MAÇ SONUCU - ÖZET

Fenerbahçe Petrol Ofisi ile Galatasaray, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Fenerbahçe 2-1 kazandı.

İLK YARI KARŞILIKLI GOLLER

Karşılaşmada Galatasaray, 4. dakikada Arzu Karabulut'un golüyle öne geçerken Fenerbahçe'de Ece Türkoğlu, 9. dakikada bu gole cevap verdi ve ilk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.

COLEMAN, FENERBAHÇE'YE 3 PUANI GETİRDİ

Karşılaşmanın 69. dakikasında ise Fenerbahçe'de sahneye Zenatha Coleman çıktı. Coleman, serbest vuruştan topu ağlara gönderdi ve skoru 2-1'e getirdi. Maçın geri kalanında başka gol olmayınca Fenerbahçe sahadan 3-1'lik üstünlükle ayrıldı.

PUAN FARKI 2'YE İNDİ

Bu sonuçla Fenerbahçe, ligde puanını 57 yaptı ve 2. sıraya yerleşerek lider Galatasaray ile puan farkını 2'ye indirdi.

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