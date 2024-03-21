TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Edin Dzeko'nun yerine dünya yıldızı golcü!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde bu sezon gösterdiği performansla pek çok kulübün ilgisini çeken Edin Dzeko'nun takımdan ayrılması gündemde yer alırken Kanarya futbolcunun yerine çok konuşulacak bir ismi kadrosuna katmayı düşünüyor. İşte detaylar...
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Sezon başında İngiliz ekibi Chelsea'dan Roma'ya kiralanan Lukaku'nun kontratı haziran ayında bitiyor.
Fenerbahçe yönetiminin, Chelsea menajeri Mauricio Pochettino tarafından kadroda düşünülmeyen 30 yaşındaki oyuncu için nabız yokladığı ortaya çıktı.
Sarı-lacivertlilerin hedefi oyuncuyu satın alma opsiyonuyla bir sezonluğuna kiralık olarak kadroya katmak. Bu sezon Roma formasıyla tüm kulvarlarda 37 maça çıkan Romelu Lukaku, 18 gol atarken, 4 de asist yaptı.
DEVLERDE OYNADI
Kariyerine Lierse altyapısında başlayan Lukaku, sonrasında Anderlecht, Chelsea, West Brom, Everton, Manchester United, İnter ve Roma'da forma giydi. 637 maçta ise 306 gol atan Belçikalı oyuncu, 97 de asist yaptı.
Sarı-lacivertli camiada Romelu Lukaku'nun transferde adının geçmesi taraftarları bir hayli heyecanlandırdı. Bu anlamda futbolcuyla ilgili gelişmeler merakla takip ediliyor.
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