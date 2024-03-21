Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Edin Dzeko'nun yerine dünya yıldızı golcü!

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Edin Dzeko'nun yerine dünya yıldızı golcü!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde bu sezon gösterdiği performansla pek çok kulübün ilgisini çeken Edin Dzeko'nun takımdan ayrılması gündemde yer alırken Kanarya futbolcunun yerine çok konuşulacak bir ismi kadrosuna katmayı düşünüyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2024 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Edin Dzeko'nun yerine dünya yıldızı golcü!

Trabzonspor maçı sonrasında yaşananların ardından ligden çekilmeyi düşünen Fenerbahçe, bir yandan bu durumun artılarını eksilerini hesaplarken, diğer yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Edin Dzeko'nun yerine dünya yıldızı golcü!

Suudi ekibi Al-Hilal'den yıllık 11 milyon euroluk teklif alan Edin Dzeko'nun ayrılma ihtimalini göz önünde bulunduran sarı-lacivertliler, önceliği bu bölgeye verdi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Edin Dzeko'nun yerine dünya yıldızı golcü!

Hedefteki isim ise; Roma'da kiralık olarak forma giyen Belçikalı süper star Romelu Lukaku...

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Edin Dzeko'nun yerine dünya yıldızı golcü!

Sezon başında İngiliz ekibi Chelsea'dan Roma'ya kiralanan Lukaku'nun kontratı haziran ayında bitiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Edin Dzeko'nun yerine dünya yıldızı golcü!

Fenerbahçe yönetiminin, Chelsea menajeri Mauricio Pochettino tarafından kadroda düşünülmeyen 30 yaşındaki oyuncu için nabız yokladığı ortaya çıktı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Edin Dzeko'nun yerine dünya yıldızı golcü!

Sarı-lacivertlilerin hedefi oyuncuyu satın alma opsiyonuyla bir sezonluğuna kiralık olarak kadroya katmak. Bu sezon Roma formasıyla tüm kulvarlarda 37 maça çıkan Romelu Lukaku, 18 gol atarken, 4 de asist yaptı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Edin Dzeko'nun yerine dünya yıldızı golcü!

DEVLERDE OYNADI

Kariyerine Lierse altyapısında başlayan Lukaku, sonrasında Anderlecht, Chelsea, West Brom, Everton, Manchester United, İnter ve Roma'da forma giydi. 637 maçta ise 306 gol atan Belçikalı oyuncu, 97 de asist yaptı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Edin Dzeko'nun yerine dünya yıldızı golcü!

Sarı-lacivertli camiada Romelu Lukaku'nun transferde adının geçmesi taraftarları bir hayli heyecanlandırdı. Bu anlamda futbolcuyla ilgili gelişmeler merakla takip ediliyor.

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