FENERBAHÇE HABERİ - Szymanski'ye yeni talip! Bu transfer hamlesi çok konuşulur
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başında Dinamo Moskova'dan transfer ettiği Sebastian Szymanski'nin talipleri giderek artıyor. Sarı-lacivertli formayla etkileyici bir performans sergileyen Polonyalı yıldıza bir Avrupa devi daha talip oldu. İşte o takım ve detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2024 Perşembe 13:13 Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2024 Perşembe 13:14
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Fenerbahçe'nin gündem yaratan transferlerinden biri de Sebastian Szymanski oldu.
Sarı-lacivertliler, adı ezeli rakibi Galatasaray ile de anılan Polonyalı futbolcuyu kadrosuna kattı.
Kanarya, Szymanski transferi için Rus ekibi Dinamo Moskova'ya 9.75 milyon Euro bonservis bedeli öderken, oyuncuyla da 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe'nin sezon başında renklerine bağladığı 24 yaşndaki futbolcu, sarı-lacivertli takımdaki kariyerine müthiş bir başlangıç yaptı.
Yaptığı skor katkısıyla dikkat çeken Polonyalı orta saha oyuncusu, kısa süre içerisinde taraftarın sevgilisi olmayı başardı.
Son haftalarda yaşadığı düşüş sebebiyle eleştirilerin hedefinde olan Szymanski, Avrupa kulüplerinin gündeminde yer almaya devam ediyor.
Adı başta Tottenham olmak üzere Milan, Arsenal ve Manchester United ile de anılan yıldız futbolcuyla ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
JUVENTUS DA LİSTESİNE EKLEDİ
İtalyan basını, Serie A devi Juventus'un Sebastian Szymanski'ye talip olduğunu yazdı.
Blasting News'ta yer alan haberde, Juventus'un Atalanta forması giyen Teun Koopmeiners'ı istediği ancak Atalanta'nın Hollandalı futbolcu için 60 milyon Euro bonservis bedeli talep etmesi nedeniyle Szymanski'nin Koopmeiners'a alternatif olabileceği belirtildi.
EN AZ 25 MİLYON EURO
Haberde ayrıca Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldız için en az 25 milyon Euro'luk bir teklif almayı beklediği kaydedildi.
Öte yandan Tottenham'ın Szymanski transferi için önde olduğu belirtilirken, Arsenal ile Manchester United'ın da 24 yaşındaki oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ve iyi bir teklifle bu transferde devreye girebilecekleri aktarıldı.
Sebastian Szymanski bu sezon Fenerbahçe formasıyla 46 maça çıktı.
Polonyalı orta saha oyuncusu, 12 gol ve 14 asistlik performansıyla 26 gole doğrudan katkıda bulundu.
Szymanski'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. 24 yaşındaki yıldızın güncel piyasa değeriyse 20 milyon Euro.
DİĞER