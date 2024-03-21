Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ - Szymanski'ye yeni talip! Bu transfer hamlesi çok konuşulur

FENERBAHÇE HABERİ - Szymanski'ye yeni talip! Bu transfer hamlesi çok konuşulur

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başında Dinamo Moskova'dan transfer ettiği Sebastian Szymanski'nin talipleri giderek artıyor. Sarı-lacivertli formayla etkileyici bir performans sergileyen Polonyalı yıldıza bir Avrupa devi daha talip oldu. İşte o takım ve detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2024 Perşembe 13:13 Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2024 Perşembe 13:14
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
MERT KILIÇ
FENERBAHÇE HABERİ - Szymanski'ye yeni talip! Bu transfer hamlesi çok konuşulur

Süper Lig'de şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, yaz transfer döneminin en dikkat çeken takımlarından birisi oldu.

FENERBAHÇE HABERİ - Szymanski'ye yeni talip! Bu transfer hamlesi çok konuşulur

Geçtiğimiz sezona göre kadrosunu önemli ölçüde yenileyen sarı-lacivertliler birçok yıldız oyuncuyu renklerine bağladı.

FENERBAHÇE HABERİ - Szymanski'ye yeni talip! Bu transfer hamlesi çok konuşulur

Kanarya özellikle Edin Dzeko, Dusan Tadic, Fred ve Cengiz Ünder hamleleriyle çok konuşuldu.

FENERBAHÇE HABERİ - Szymanski'ye yeni talip! Bu transfer hamlesi çok konuşulur

Fenerbahçe'nin gündem yaratan transferlerinden biri de Sebastian Szymanski oldu.

FENERBAHÇE HABERİ - Szymanski'ye yeni talip! Bu transfer hamlesi çok konuşulur

Sarı-lacivertliler, adı ezeli rakibi Galatasaray ile de anılan Polonyalı futbolcuyu kadrosuna kattı.

FENERBAHÇE HABERİ - Szymanski'ye yeni talip! Bu transfer hamlesi çok konuşulur

Kanarya, Szymanski transferi için Rus ekibi Dinamo Moskova'ya 9.75 milyon Euro bonservis bedeli öderken, oyuncuyla da 4 yıllık sözleşme imzaladı.

FENERBAHÇE HABERİ - Szymanski'ye yeni talip! Bu transfer hamlesi çok konuşulur

Fenerbahçe'nin sezon başında renklerine bağladığı 24 yaşndaki futbolcu, sarı-lacivertli takımdaki kariyerine müthiş bir başlangıç yaptı.

FENERBAHÇE HABERİ - Szymanski'ye yeni talip! Bu transfer hamlesi çok konuşulur

Yaptığı skor katkısıyla dikkat çeken Polonyalı orta saha oyuncusu, kısa süre içerisinde taraftarın sevgilisi olmayı başardı.

FENERBAHÇE HABERİ - Szymanski'ye yeni talip! Bu transfer hamlesi çok konuşulur

Son haftalarda yaşadığı düşüş sebebiyle eleştirilerin hedefinde olan Szymanski, Avrupa kulüplerinin gündeminde yer almaya devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Szymanski'ye yeni talip! Bu transfer hamlesi çok konuşulur

Adı başta Tottenham olmak üzere Milan, Arsenal ve Manchester United ile de anılan yıldız futbolcuyla ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

FENERBAHÇE HABERİ - Szymanski'ye yeni talip! Bu transfer hamlesi çok konuşulur

JUVENTUS DA LİSTESİNE EKLEDİ

İtalyan basını, Serie A devi Juventus'un Sebastian Szymanski'ye talip olduğunu yazdı.

FENERBAHÇE HABERİ - Szymanski'ye yeni talip! Bu transfer hamlesi çok konuşulur

Blasting News'ta yer alan haberde, Juventus'un Atalanta forması giyen Teun Koopmeiners'ı istediği ancak Atalanta'nın Hollandalı futbolcu için 60 milyon Euro bonservis bedeli talep etmesi nedeniyle Szymanski'nin Koopmeiners'a alternatif olabileceği belirtildi.

FENERBAHÇE HABERİ - Szymanski'ye yeni talip! Bu transfer hamlesi çok konuşulur

EN AZ 25 MİLYON EURO

Haberde ayrıca Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldız için en az 25 milyon Euro'luk bir teklif almayı beklediği kaydedildi.

FENERBAHÇE HABERİ - Szymanski'ye yeni talip! Bu transfer hamlesi çok konuşulur

Öte yandan Tottenham'ın Szymanski transferi için önde olduğu belirtilirken, Arsenal ile Manchester United'ın da 24 yaşındaki oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ve iyi bir teklifle bu transferde devreye girebilecekleri aktarıldı.

FENERBAHÇE HABERİ - Szymanski'ye yeni talip! Bu transfer hamlesi çok konuşulur

Sebastian Szymanski bu sezon Fenerbahçe formasıyla 46 maça çıktı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'de yabancı sorunu! En az 6 futbolcu...
Ferdi'ye komik teklif! Önerilen rakam şaşırttı
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 22 MART | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?
2024 MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu taban puanları
MSÜ SINAV SONUÇ EKRANI 2024 | Son dakika MSÜ KHO, DHO, HHO sonuçları sorgula
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Avukatlardan tutuklamalara 'siyah çelenk'li tepki Avukatlardan tutuklamalara 'siyah çelenk'li tepki 13:17
Szymanski'ye yeni talip! Bu hamle çok konuşulur Szymanski'ye yeni talip! Bu hamle çok konuşulur 13:13
Türkiye U21 - Gürcistan U21 maçı saat kaçta? Türkiye U21 - Gürcistan U21 maçı saat kaçta? 13:03
Bizim Çocuklar'a Polonyalı hakem! Bizim Çocuklar'a Polonyalı hakem! 12:52
Kadınlar Süper Ligi'nde program belli oldu! Kadınlar Süper Ligi'nde program belli oldu! 12:39
A Milli Takım Macaristan'a hazır! A Milli Takım Macaristan'a hazır! 12:27
Daha Eski
Norveç - Çekya maçı ne zaman? Norveç - Çekya maçı ne zaman? 12:26
Sezon başında gitmişti! Yeni takımında fırtına gibi esiyor Sezon başında gitmişti! Yeni takımında fırtına gibi esiyor 10:12
Kerem'e büyük şok! Milli ara sonrası... Kerem'e büyük şok! Milli ara sonrası... 10:13
Gürcistan - Lüksemburg maçı ne zaman? Gürcistan - Lüksemburg maçı ne zaman? 10:17
A Milli Takım Macaristan karşısında! A Milli Takım Macaristan karşısında! 10:20
Mehmet Topal down sendromlu bireyler için iftar verdi Mehmet Topal down sendromlu bireyler için iftar verdi 10:25