İsmail Kartal şanssızlığını kıracak!

Fenerbahçe, Süper Lig'de haftanın maçında yarın Trabzonspor'la karşılaşacak. Teknik direktör İsmail Kartal da bu karşılaşmayla birlikte bordo-mavililere 11. kez rakip olacak. 62 yaşındaki çalıştırıcı, bu zamana kadar Karadeniz ekibine karşı çıktığı 10 mücadelenin sadece 1'ini kazandı. 4 maçtan da beraberlikle ayrılan İsmail Kartal'ın ekipleri 5 karşılaşmayı ise kaybetti.

İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin başında bulunduğu 3 dönemde ise 4 kez bordo-mavililerle karşılaştı. Üç maçtan beraberlikle ayrılan tecrübeli çalıştırıcı, 1'inde ise mağlup oldu. Trabzonspor'a karşı Fenerbahçe'yle henüz galibiyet sevinci yaşayamayan İsmail Kartal, yarın bu şanssızlığını kırmak istiyor. 62 yaşındaki teknik adam, tüm planlarını da bu maçta zafer üzerine yaptı.