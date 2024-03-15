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Yolun sonu Atina olsun

Fenerbahçe, hafif tempoda oynadığı maçta Union Saint-Gilloise’e 1-0 mağlup olmasına rağmen deplasmanda aldığı 3-0’lık galibiyetle adını çeyrek finale yazdırdı. Rakip bugün belli olacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2024 Cuma 06:50
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Yolun sonu Atina olsun

Konferans Ligi'ne 2. ön elemeden katılan ve basamakları birer birer çıkan Fenerbahçe, dün adını çeyrek finale yazdırdı. Grubunu lider bitirdikten sonra Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile son 16 turunda eşleşen sarılacivertli temsilcimiz, deplasmanda oynadığı ilk 3-0 kazanmış ve son 8'in kapısını ardına kadar aralamıştı. Dün bu maçın rövanşında rakibini Kadıköy'de konuk eden sarıkanarya, istediği oyunu sahaya yansıtamasa da istediğini almayı başardı.

KIRILMA ANI 76. DAKİKA

Hafif tempoda maça başlayan Fenerbahçe, 90 dakika boyunca net pozisyonlar yakalayamadı. Belçika ekibi ise; birçok eksiği olmasına rağmen, oyunda üstün olan taraftı ve 68'de Rasmussen'in golüyle öne geçti. 76. dakika ise Djiku'nun çizgiden çıkardığı top belki de maçın kırılma anıydı. Belçika temsilcisi, son dakikaya kadar kalemizde gol arasa da savunmamız buna izin vermedi. Fenerbahçe 90 dakikayı 1-0 mağlup bitirmesine rağmen ilk maçın skoruyla çeyrek finale kalmayı başardı.

MERT HAKAN SAKATLANDI

Son haftalardaki performansıyla dikkat çeken Mert Hakan, dün maça 75'te Kent'in yerine dahil oldu. Ancak sadece 15 dakika sahada kalabildi. Bir pozisyonda sakatlanan yıldız oyuncu, 90+1'de yerini Zeki Dursun'a bıraktı. Mert Hakan'ın durumu çekilecek MR sonrasında belli olacak.

İLK 10'U GARANTİLEDİK

Fenerbahçe'nin çeyrek finale kalmasının ardından UEFA ülke puanı klasmanında 9. sırada yer alan Türkiye, sezonu ilk 10'da bitirmeyi garantiledi. Böylece 2024- 25 Süper Lig şampiyonu, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak.

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