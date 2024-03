İsmail Kartal’dan büyük sürpriz

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, çarşamba günü yaptığı basın toplantısında 'kadroda bir takım revizyon yapacağım' demişti. 62 yaşındaki çalıştırıcı, Pendikspor maçının 11'ine göre Union Saint-Gilloise karşısına tam 8 değişiklikle çıktı ve herkesi şaşırttı. Tecrübeli teknik adam, ligde lisansını askıya aldırdığı Ryan Kent'i tam 106 gün sonra Dusan Tadic'in yerine ilk 11 sahaya sürdü. Livakovic'ten eldivenleri alan Kartal, İrfan Can Eğribayat'a teslim etti. Sağ kanatta da Cengiz Ünder'i kızağa çekip İrfan Can Kahveci'yi 11'de oynattı. Sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü, Joshua King'in yanı sıra maç eksikleri bulunan Becao ile Bonucci ve kart cezalısı Krunic dün kadroya alınmadı.