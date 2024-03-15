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Fenerbahçe Avrupa'da bir ilki başardı!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... UEFA Konferans Ligi'nde Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'ı eleyerek adını çeyrek finale yazdıran temsilcimiz Fenerbahçe, bir ilke imzasını attı. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2024 Cuma 11:08
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Fenerbahçe Avrupa'da bir ilki başardı!

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükselirken dikkat çeken bir başarıya imza attı.

Fenerbahçe Avrupa'da bir ilki başardı!

Sarı-lacivertliler, deplasmanda 3-0 yendiği maçın rövanşında sahasında ağırladığı Union Saint-Gilloise'a 1-0 mağlup olarak turu geçen taraf oldu.

Fenerbahçe Avrupa'da bir ilki başardı!

Sarı-lacivertliler böylece UEFA'nın 3 büyük organizasyonunda da çeyrek finali gördü.

Fenerbahçe Avrupa'da bir ilki başardı!

NTV Spor'da yer alan habere göre Fenerbahçe; Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde çeyrek finali görerek son 8 takım arasına kalan tek Türk takımı oldu.

Fenerbahçe Avrupa'da bir ilki başardı!

Olympique Marsilya, Roma ve PSV Eindhoven'ın ardından Fenerbahçe, Avrupa'da ise bu başarıyı gerçekleştiren 4. takım oldu.

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