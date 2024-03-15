Fenerbahçe Avrupa'da bir ilki başardı!
Son dakika Fenerbahçe haberleri... UEFA Konferans Ligi'nde Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'ı eleyerek adını çeyrek finale yazdıran temsilcimiz Fenerbahçe, bir ilke imzasını attı. İşte detaylar... (FB spor haberleri)
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NTV Spor'da yer alan habere göre Fenerbahçe; Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde çeyrek finali görerek son 8 takım arasına kalan tek Türk takımı oldu.
Olympique Marsilya, Roma ve PSV Eindhoven'ın ardından Fenerbahçe, Avrupa'da ise bu başarıyı gerçekleştiren 4. takım oldu.
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