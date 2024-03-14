Haberler Fenerbahçe İsmail Kartal: Çeyrek finali bekliyoruz!

İsmail Kartal: Çeyrek finali bekliyoruz!

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda heyecan sürüyor. Fenerbahçe, ilk karşılaşmada 3-0 yendiği Union Saint Gilloise ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesi sarı lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2024 Perşembe 19:23 Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2024 Perşembe 19:39
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İsmail Kartal: Çeyrek finali bekliyoruz!

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda heyecan devam ediyor. Fenerbahçe, ilk maçta 3-0 mağlup ettiği Union Saint Gilloise ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesi teknik direktör İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"İlk maçta ne kadar kaliteli bir takım olduğumuzu gösterdik. Maçı kazanmasını bildik. Çok güçlü, genç, sistem takımına karşı oynayacağımızı anlatmıştık. Çok güzel reaksiyon vererek bunu gerçekleştirdik. Bu akşam da kendi evimizde aynı ciddiyetle, aynı şekilde planımıza sadık kalarak, kendi oyunumuzu oynayıp turu geçmek istiyoruz"

"Bu akşam burada taraftarımızla birlikte çeyrek finale çıktığımızda hangi takımla eşleşeceğimizi bekliyoruz. Tabii ki bu akşam turu geçmemiz gerekiyor. Önce bu akşamki turu geçelim, ondan sonrasına bakacağız"

"Bu kupada gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz demiştim, ben aynı yerdeyim, gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz."

"Oyuncularımız, biz teknik heyet her şeyin farkındayız. Allah'ın izniyle biz bu sene şampiyon olacağız ve bu kupada gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz"

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