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Fenerbahçe'nin çeyrek finaldeki muhtemel rakipleri belli oldu! UEFA Konferans Ligi

Son dakika spor haberi: Avrupa'daki tek temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'ı eleyerek çeyrek finale adını yazdırdı. Son 8 takım arasına giren sarı-lacivertliler, Yunanistan'ın başkenti Atina'da oynayacak finali hedefliyor. Avrupa'daki yürüyüşüne emin adımlarla devam eden Kanarya'nın çeyrek finaldeki muhtemel rakipleri belli oldu. İşte o takımlar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2024 Cuma 01:37
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Fenerbahçe'nin çeyrek finaldeki muhtemel rakipleri belli oldu! UEFA Konferans Ligi

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibine sahasında 1-0 kaybeden Fenerbahçe, bu sezon Avrupa maçlarında evinde ilk kez yenilmesine karşın deplasmandaki ilk maçı 3-0 kazanmasının avantajıyla çeyrek finale yükseldi.

Fenerbahçe'nin çeyrek finaldeki muhtemel rakipleri belli oldu! UEFA Konferans Ligi

Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlanırken, Belçika temsilcisi 68. dakikada Rasmussen'in attığı golle sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Fenerbahçe'nin çeyrek finaldeki muhtemel rakipleri belli oldu! UEFA Konferans Ligi

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne bu sezon 2. eleme turundan başlayan sarı-lacivertli takım, Moldova'nın Zimbru ekibini sahasında 5-0, deplasmanda da 4-0 yenerek bir üst tura yükseldi.

Fenerbahçe'nin çeyrek finaldeki muhtemel rakipleri belli oldu! UEFA Konferans Ligi

3. eleme turunda Slovenya temsilcisi Maribor'la karşılaşan İsmail Kartal'ın öğrencileri, iç sahada 3-1 kazandıkları maçın rövanşında 3-0'lık galibiyet alarak play-off oynama hakkı kazandı.

Fenerbahçe'nin çeyrek finaldeki muhtemel rakipleri belli oldu! UEFA Konferans Ligi

Play-off turunda Hollanda'nın Twente ekibiyle eşleşen sarı-lacivertliler, taraftarı önünde 5-1 kazanırken, deplasmanda da 1-0 kazanarak gruplara kaldı.

Fenerbahçe'nin çeyrek finaldeki muhtemel rakipleri belli oldu! UEFA Konferans Ligi

H Grubu'nda Danimarka'nın Nordsjaelland, Bulgaristan'ın Ludogorets ve Slovakya'nın Spartak Trnava ekipleriyle eşleyen Fenerbahçe, oynadığı 6 maçın 4'ünü kazanıp 2'sinden mağlubiyetle ayrılarak grubu zirvede tamamladı.

Fenerbahçe'nin çeyrek finaldeki muhtemel rakipleri belli oldu! UEFA Konferans Ligi

Evinde oynadığı 3 maçı da kazanan sarı-lacivertli takım, Slovakya deplasmanından da galibiyetle ayrılırken Bulgaristan'da Ludogorets'e 2-0, Danimarka'da da Nordsjaelland'a 6-1 kaybetti.

Fenerbahçe'nin çeyrek finaldeki muhtemel rakipleri belli oldu! UEFA Konferans Ligi

Grup lideri olarak son 16 turuna yükselen Fenerbahçe, Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini deplasmanda 3-0 yenerken, sahasında ise 1-0 kaybederek çeyrek finale çıktı.

Fenerbahçe'nin çeyrek finaldeki muhtemel rakipleri belli oldu! UEFA Konferans Ligi

Bu sezon sahasında 7. Avrupa maçına çıkan İsmail Kartal'ın ekibi, bu maçlarda ilk kez yenilgi yüzü görürken rakip filelere 23 gol attı, kalesinde de 5 gol gördü.

Fenerbahçe'nin çeyrek finaldeki muhtemel rakipleri belli oldu! UEFA Konferans Ligi

Son 8 takım arasına adını yazdıran Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu.

İşte o takımlar...

Fenerbahçe'nin çeyrek finaldeki muhtemel rakipleri belli oldu! UEFA Konferans Ligi

Fiorentina

Fenerbahçe'nin çeyrek finaldeki muhtemel rakipleri belli oldu! UEFA Konferans Ligi

PAOK

Fenerbahçe'nin çeyrek finaldeki muhtemel rakipleri belli oldu! UEFA Konferans Ligi

V. Plzen

Fenerbahçe'nin çeyrek finaldeki muhtemel rakipleri belli oldu! UEFA Konferans Ligi

Aston Villa

Fenerbahçe'nin çeyrek finaldeki muhtemel rakipleri belli oldu! UEFA Konferans Ligi

Club Brugge

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