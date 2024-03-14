Fenerbahçe'nin çeyrek finaldeki muhtemel rakipleri belli oldu! UEFA Konferans Ligi

Evinde oynadığı 3 maçı da kazanan sarı-lacivertli takım, Slovakya deplasmanından da galibiyetle ayrılırken Bulgaristan'da Ludogorets'e 2-0, Danimarka'da da Nordsjaelland'a 6-1 kaybetti.

Grup lideri olarak son 16 turuna yükselen Fenerbahçe, Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini deplasmanda 3-0 yenerken, sahasında ise 1-0 kaybederek çeyrek finale çıktı.