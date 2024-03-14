Fenerbahçe'nin çeyrek finaldeki muhtemel rakipleri belli oldu! UEFA Konferans Ligi
Son dakika spor haberi: Avrupa'daki tek temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'ı eleyerek çeyrek finale adını yazdırdı. Son 8 takım arasına giren sarı-lacivertliler, Yunanistan'ın başkenti Atina'da oynayacak finali hedefliyor. Avrupa'daki yürüyüşüne emin adımlarla devam eden Kanarya'nın çeyrek finaldeki muhtemel rakipleri belli oldu. İşte o takımlar...
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3. eleme turunda Slovenya temsilcisi Maribor'la karşılaşan İsmail Kartal'ın öğrencileri, iç sahada 3-1 kazandıkları maçın rövanşında 3-0'lık galibiyet alarak play-off oynama hakkı kazandı.
Play-off turunda Hollanda'nın Twente ekibiyle eşleşen sarı-lacivertliler, taraftarı önünde 5-1 kazanırken, deplasmanda da 1-0 kazanarak gruplara kaldı.
H Grubu'nda Danimarka'nın Nordsjaelland, Bulgaristan'ın Ludogorets ve Slovakya'nın Spartak Trnava ekipleriyle eşleyen Fenerbahçe, oynadığı 6 maçın 4'ünü kazanıp 2'sinden mağlubiyetle ayrılarak grubu zirvede tamamladı.
Evinde oynadığı 3 maçı da kazanan sarı-lacivertli takım, Slovakya deplasmanından da galibiyetle ayrılırken Bulgaristan'da Ludogorets'e 2-0, Danimarka'da da Nordsjaelland'a 6-1 kaybetti.
Grup lideri olarak son 16 turuna yükselen Fenerbahçe, Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini deplasmanda 3-0 yenerken, sahasında ise 1-0 kaybederek çeyrek finale çıktı.
Bu sezon sahasında 7. Avrupa maçına çıkan İsmail Kartal'ın ekibi, bu maçlarda ilk kez yenilgi yüzü görürken rakip filelere 23 gol attı, kalesinde de 5 gol gördü.
Son 8 takım arasına adını yazdıran Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu.
İşte o takımlar...
Fiorentina
PAOK
Lille
Olympiakos
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