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Fenerbahçe'de Edin Dzeko: Bugün için tek pozitif şey...

UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanşında Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, sahadan 1-0 mağlup ayrılmasına rağmen çeyrek finale yükselmeyi başardı. Sarı-lacivertlilerin yıldız santrforu Edin Dzeko, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2024 Perşembe 23:14
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Fenerbahçe'de Edin Dzeko: Bugün için tek pozitif şey...

Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Edin Dzeko, UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finale kaldıkları Union Saint-Gilloise maçı sonrası konuştu.

İşte o sözler...

"Bugün için tek pozitif şeyin çeyrek finale yükselmiş olmamız olduğunu söyleyebilirim. Gerisi için memnun olmamız gerekir. Biz büyük bir kulübüz. İlk maçı kazanmış olsak bile bugün iyi oynamamız gerekirdi. Çeyrek finale çıkan her takımın turnuvayı kazanma ihtimali olduğunu düşünüyorum. Rakibimizin kim olduğunu yarın öğreneceğiz. Bugünkü gibi oynamadığımız sürece her takımı yenebiliriz.

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