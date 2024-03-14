Haberler Fenerbahçe Alexander Ceferin Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise maçı için Kadıköy'de

Alexander Ceferin Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise maçı için Kadıköy'de

UEFA Başkanı Alexander Ceferin ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise maçını izlemek için Ülker Stadyumu’na geldi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2024 Perşembe 21:06
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Alexander Ceferin Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise maçı için Kadıköy'de

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Union Saint-Gilloise'yi konuk edecek. UEFA Başkanı Alexander Ceferin ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise maçını izlemek için Ülker Stadyumu'na geldi. Tekne ile stadyuma gelen UEFA Başkanı Alexander Ceferin ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, taraftarların arasından yürüyerek protokol tribününden giriş yaptı. Sarı-lacivertli taraftarlar, Başkan Ali Koç'a sevgi gösterilerinde bulunurken; destek tezahüratları yaptılar. Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise maçını A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Hamit Altıntop da Ülker Stadyumu'ndan takip etti.

DİĞER
"O tatlı kız sen misin?" Garip'in Fatoş'u şimdi tanınmaz halde! İşte 44 yaşındaki Ece Alton'un son hali...
Başkan Erdoğan'dan 14 Mart Tıp Bayramı İftar Programı'nda önemli açıklamalar
İsmail Kartal: Çeyrek finali bekliyoruz!
G.Saray'da flaş ayrılık! Sezon sonu gidiyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'nin golü ofsayta takıldı! İşte o pozisyon
Fenerbahçe - Saint Gilloise maçı CANLI
İşte Süper Loto sonuçları (14 Mart)
Parfüm sıkmak orucu bozar mı?
TFF'den "14 Mart Tıp Bayramı" mesajı!
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'nin golü ofsayta takıldı! İşte o pozisyon F.Bahçe'nin golü ofsayta takıldı! İşte o pozisyon 21:08
Alexander Ceferin F.Bahçe maçı için Kadıköy'de! Alexander Ceferin F.Bahçe maçı için Kadıköy'de! 20:58
Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı sevinci! Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı sevinci! 20:44
Fenerbahçe - Saint Gilloise maçı CANLI Fenerbahçe - Saint Gilloise maçı CANLI 20:34
Fırtına F.Bahçe hazırlıklarını sürdürdü! Fırtına F.Bahçe hazırlıklarını sürdürdü! 20:08
İsmail Kartal: Çeyrek finali bekliyoruz! İsmail Kartal: Çeyrek finali bekliyoruz! 19:23
Daha Eski
Sadettin Saran F.Bahçe başkan adaylığını açıkladı! Sadettin Saran F.Bahçe başkan adaylığını açıkladı! 19:01
F.Bahçe'nin Saint Gilloise maçı 11'i belli oldu! F.Bahçe'nin Saint Gilloise maçı 11'i belli oldu! 18:33
Beşiktaş'ta Antalyaspor mesaisi! Beşiktaş'ta Antalyaspor mesaisi! 18:14
Ceferin ile Büyükekşi İstanbul'da görüştü! Ceferin ile Büyükekşi İstanbul'da görüştü! 18:13
F.Bahçe Beko - Valencia | CANLI F.Bahçe Beko - Valencia | CANLI 18:11
Erol Bulut: Fenerbahçe kupayı alabilir Erol Bulut: Fenerbahçe kupayı alabilir 18:05