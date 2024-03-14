Alexander Ceferin Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise maçı için Kadıköy'de

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Union Saint-Gilloise'yi konuk edecek. UEFA Başkanı Alexander Ceferin ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise maçını izlemek için Ülker Stadyumu'na geldi. Tekne ile stadyuma gelen UEFA Başkanı Alexander Ceferin ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, taraftarların arasından yürüyerek protokol tribününden giriş yaptı. Sarı-lacivertli taraftarlar, Başkan Ali Koç'a sevgi gösterilerinde bulunurken; destek tezahüratları yaptılar. Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise maçını A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Hamit Altıntop da Ülker Stadyumu'ndan takip etti.