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Fenerbahçe Beko ilk 4 aşkına!

THY Avrupa Ligi’nde geçen hafta İspanya’da lider Real Madrid’i devirip ilk 4 iddiasını perçinleyen 6. sıradaki Fenerbahçe, bugün saat 20.45’te Valencia’yı ağırlayacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2024 Perşembe 06:50
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Fenerbahçe Beko ilk 4 aşkına!

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında bugün İspanya'nın Valencia Basket ekibini konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 20.45'te başlayacak. Temsilcimiz, 28 haftada aldığı 17 galibiyetle ligde altıncı sırada yer alıyor. Valencia Basket ise kazandığı 13 maçla onuncu sırada bulunuyor. İlk maçı Valencia'yı 77-74 kazanmıştı.

SAKATLARDAN İKİ MÜJDE

Fenerbahçe'de sakatlıktan dönen forvetler Metecan Birsen ve Pierre takım ile birlikte çalıştı. 30 yaşındaki Kanadalı forvet Pierre, 19 Ocak'taki Zalgiris maçında sakatlanmış ve yaklaşık iki aydır oynamıyordu. Geçen yıl mayısta çapraz bağ sakatlığı geçiren 28 yaşındaki Birsen ise 10 ay sonra antrenmanlara başladı. İki basketbolcunun dönüşü teknik heyeti sevindirdi.

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