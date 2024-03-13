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İkinci Semih Michy Batshuayi!

Kulübeden gelip attığı gollerle dikkat çeken Michy Batshuayi taraftara Semih Şentürk’ü hatırlatıyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2024 Çarşamba 06:50
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İkinci Semih Michy Batshuayi!

Fenerbahçe'nin Belçikalı yıldızı Michy Batshuayi, sezon başında yedek kalmak istemediği için takım içinde problem çıkarmıştı. Devre arasında satılması gündeme gelen tecrübeli golcüye İsmail Kartal sahip çıktıktan sonra işler bir anda değişti. Michy, Kartal'la yaptığı görüşmenin ardından vites yükseltti. Yedek kalmayı dert etmemeye başlayan Batsman, kulübeden gelip attığı gollerle de Fenerbahçe'ye birçok maç kazandırdı. Michy'nin bu performansı Semih Şentürk'ü hatırlattı. Yedek kulübesinden gelip gol kralı olan Semih, "Nöbetçi golcü" lakabını almıştı. Şimdi de bu Michy Batshuayi için kullanılmaya başlandı.

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