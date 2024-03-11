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Fenerbahçe'den Galatasaray'a yanıt!

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Fenerbahçe-Pendikspor maçı sonrası Galatasaray'dan hakem Kadir Sağlam'a tepki gelmişti. Sarı-lacivertli kulüpten sarı-kırmızılılara yanıt gecikmedi. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2024 Pazartesi 18:12 Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2024 Pazartesi 18:25
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Fenerbahçe'den Galatasaray'a yanıt!

Trendyol Süper Lig'in 29. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'u 4-1'lik skorla mağlup etti.

Mücadelenin hakemi Kadir Sağlam'ın verdiği kararlar tartışma yaratırken, Galatasaray konuyla ilgili resmi sosyal medya hesabından açıklama yayınladı.

Sarı-lacivertlilerden ezeli rakibine cevap gecikmedi.

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Yapılan açıklama şu şekilde:

PARADOKS: "Görünüşte" doğru olan bir ifade veya ifadeler topluluğunun, bir çelişki oluşturması, sezgiye karşı bir sonuç oluşturması anlamındaki kelimedir.

ÖRNEK:

3 Mart 2024: Okan Buruk'tan Fenerbahçe'nin yabancı hakem isteğine yanıt: "Türk hakemlerine güveniyoruz!"

14 Aralık 2023:

Soru: "TFF'den memnun musunuz?"

Dursun Özbek: "Böyle bir soruyu kabul etmiyorum. Federasyon bizim federasyonumuz. Futbolun akışı içinde yapılması gerekenler, düzeltilmesi gerekenler varsa istişare edilir. Bu federasyonu 6 ay önce biz seçtik."

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