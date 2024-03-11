Fenerbahçe'den Galatasaray'a yanıt!

Trendyol Süper Lig'in 29. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'u 4-1'lik skorla mağlup etti.
Mücadelenin hakemi Kadir Sağlam'ın verdiği kararlar tartışma yaratırken, Galatasaray konuyla ilgili resmi sosyal medya hesabından açıklama yayınladı.
Sarı-lacivertlilerden ezeli rakibine cevap gecikmedi.
Yapılan açıklama şu şekilde:
PARADOKS: "Görünüşte" doğru olan bir ifade veya ifadeler topluluğunun, bir çelişki oluşturması, sezgiye karşı bir sonuç oluşturması anlamındaki kelimedir.
ÖRNEK:
3 Mart 2024: Okan Buruk'tan Fenerbahçe'nin yabancı hakem isteğine yanıt: "Türk hakemlerine güveniyoruz!"
14 Aralık 2023:
Soru: "TFF'den memnun musunuz?"
Dursun Özbek: "Böyle bir soruyu kabul etmiyorum. Federasyon bizim federasyonumuz. Futbolun akışı içinde yapılması gerekenler, düzeltilmesi gerekenler varsa istişare edilir. Bu federasyonu 6 ay önce biz seçtik."
PARADOKS: "Görünüşte" doğru olan bir ifade veya ifadeler topluluğunun, bir çelişki oluşturması, sezgiye karşı bir sonuç oluşturması anlamındaki kelimedir. ÖRNEK: 3 Mart 2024: Okan Buruk'tan Fenerbahçe'nin yabancı hakem isteğine yanıt: "Türk hakemlerine güveniyoruz!" 14… https://t.co/YViZWS71qZ— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) March 11, 2024