İrfan Can Kahveci maç sonrası taraftara seslendi! "Bizi daha çok itmeliler"

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Kadıköy'de Siltaş Yapı Pendikspor'u konuk etti.

Kanarya, geri düştüğü maçta rakibini 4-1 mağlup etti.

Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Kahveci, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İrfan Can'ın açıklamaları şu şekilde:

Sakatlığım boyunca çok sıkıldım. Bir an önce dönmek istiyordum. Bu maçı kaçırabilirdim ama çok istediğim için kadroya girdim. Sağ olsun hocam da oynattı. Hazır olduğumu kendim de hissettim.

Bize kolay maç yok. Bu armanın olduğu her yer şampiyonluk ister. Bu yol şampiyonluk yolu. Taraftarlarımıza sesleniyorum; bizi daha çok itmeliler. Takım olarak da daha az stres yapmalıyız.