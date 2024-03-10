Fenerbahçe'ye 3 isimden iyi haber!
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe'de sakat oyuncuların çokluğu can sıkıyor. Sarı-lacivertli takımda sakatlığı bulunan 6 isimden 3'ünün hazır duruma geldiği bildirildi. İşte detaylar... (FB spor haberleri)
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BECAO
Hatayspor maçı sonrası kas grubunda Grade 2A yırtık tespit edilen futbolcunun tedavisi olumlu şekilde ilerliyor... Deneyimli stoperin Trabzonspor derbisinde kadroda olması bekleniyor.
İSMAİL YÜKSEK
Union SG maçında ayağına kramp giren ve sahaya sedyeyle terk eden milli oyuncunun ciddi bir durumu görünmüyor.
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ
Arka adalesinde batma hisseden tecrübeli stoper, Union SG maçının 35. dakika sında oyundan alınmıştı. Oyuncu da yırtık şüphesi bulunuyor.
BONUCCI
Ağrıları nedeniyle perşembe günü kadroya alınmadı. Ancak şu anda kendisini iyi hissediyor ve oynamaya hazır durumda.
JOSHUA KING
Bu sezon çok sık sakatlanan Norveçli yıldız, ayak bileğindeki problem nedenyile 1 aydır takımdan uzakta bulunuyor. 32 yaşındaki tecrübeli futolcunun yaklaşık 1 hafta sonra takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.
King, bir sonra hafta oynanacak Trabzonspor derbisinde kadroda olmayı hedefliyor.
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