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Fenerbahçe'ye 3 isimden iyi haber!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe'de sakat oyuncuların çokluğu can sıkıyor. Sarı-lacivertli takımda sakatlığı bulunan 6 isimden 3'ünün hazır duruma geldiği bildirildi. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2024 Pazar 07:59
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Fenerbahçe'ye 3 isimden iyi haber!

Trendyol Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe'de, Pendikspor maçı öncesi tedavileri devam 6 futbolcudan 3'ü oynayabilecek durumda.

Fenerbahçe'ye 3 isimden iyi haber!

Sabah'ta yer alan habere göre söz konusu isimlerin son durumları şöyle:

Fenerbahçe'ye 3 isimden iyi haber!

İRFAN CAN KAHVECİ

2 hafta önce sağ arka alt adalesinde yırtık tespit edilen İrfan Can Kahveci, Pendikspor maçında kadroya girebilecek durumda olsa da İsmail Kartal, henüz net kararını vermedi. Koşu çalışmalarına başlayan tecrübeli oyuncu Konferans Ligi'nde perşembe günü oynanacak Union SG maçını hedefliyor.

Fenerbahçe'ye 3 isimden iyi haber!

BECAO

Hatayspor maçı sonrası kas grubunda Grade 2A yırtık tespit edilen futbolcunun tedavisi olumlu şekilde ilerliyor... Deneyimli stoperin Trabzonspor derbisinde kadroda olması bekleniyor.

Fenerbahçe'ye 3 isimden iyi haber!

İSMAİL YÜKSEK

Union SG maçında ayağına kramp giren ve sahaya sedyeyle terk eden milli oyuncunun ciddi bir durumu görünmüyor.

Fenerbahçe'ye 3 isimden iyi haber!

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ

Arka adalesinde batma hisseden tecrübeli stoper, Union SG maçının 35. dakika sında oyundan alınmıştı. Oyuncu da yırtık şüphesi bulunuyor.

Fenerbahçe'ye 3 isimden iyi haber!

BONUCCI

Ağrıları nedeniyle perşembe günü kadroya alınmadı. Ancak şu anda kendisini iyi hissediyor ve oynamaya hazır durumda.

Fenerbahçe'ye 3 isimden iyi haber!

JOSHUA KING

Bu sezon çok sık sakatlanan Norveçli yıldız, ayak bileğindeki problem nedenyile 1 aydır takımdan uzakta bulunuyor. 32 yaşındaki tecrübeli futolcunun yaklaşık 1 hafta sonra takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.

Fenerbahçe'ye 3 isimden iyi haber!

King, bir sonra hafta oynanacak Trabzonspor derbisinde kadroda olmayı hedefliyor.

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