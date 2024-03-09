Samet Akaydin'dan flaş Fenerbahçe sözleri!

Fenerbahçe'den devre arası transfer döneminde Yunan ekibi Panathinaikos'a kiralanan Samet Akaydin; kariyeri, Fenerbahçe ve Fatih Terim ile ilgili Hürriyet'e dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE FUTBOLCUYLA YAPILAN RÖPORTAJ:

-Öncelikle Adana Demirspor'daki performansın sonrası Fenerbahçe'ye transfer oldun. Çok fazla talibin vardı. Özellikle Jorge Jesus seni çok istemişti. Biraz o süreci anlatır mısın?

Ocak transfer dönemi biraz karışıktı, üç büyük kulüpten de Avrupa'dan da teklifler aldım ama Fenerbahçe'nin ve Jorge Jesus hocanın benimle çok fazla ilgilenmesi kararımda etkili oldu ve Fenerbahçe'yi tercih ettim.

- Sezon öncesi değişiklik oldu ve Jesus 'un yerine İsmail Kartal geldi. Birçok yeni transfer kadroya katıldı. Yarım sezonun ardından Yunanistan'a gittin. Panathinaikos'a transfer sürecin nasıl gelişti?

Fenerbahçe'de sezon öncesi antrenmanlarda daha önce hiç yaşamadığım sakatlıklar yaşadım. Bu durum beni biraz geriye attı. Sakatlıkları atlattıktan sonra Milli Takım arasını iyi değerlendirdim. Fenerbahçe'de bazı şeyler olmadı ama bunlar her oyuncunun başına gelebiliyor. Panathinaikos'a gitme amacım düzenli oynayabilmek ve EURO 2024'te forma şanslı bulabilmek olduğu için kulüpten izin aldım ve ayrılmak istedim. Özellikle Fatih Terim'in varlığı ve isteği çok etkili oldu tabii ki ve şu an her şey yolunda çok iyi gidiyor.

- Fatih Terim'in transfer sürecindeki yaklaşımı nasıl oldu?

Devre Arasında kiralık olarak ayrılmak istediğimde Süper Lig'den ve Avrupa'dan teklifler aldım ama Fatih Terim'in beni isteyince çok mutlu oldum ve gitmek istedim. Panathinaikos'u teklifini kabul ederken hiç düşünmeden kabul ettim ve sonuç olarak çok mutluyum burada.

- Atina'ya alıştın mı, İstanbul ile kıyasladığında ne dersin?

İstanbul dünyada hiçbir şehirle kıyaslanamaz bence ama Atina'da çok güzel ve tarihi bir şehir, fırsat buldukça keşfediyorum zaten insanlar sıcak kanlı ve dostane davranıyor birbirimize de çok benziyoruz, yemekler de çok güzel.

- Yunan Ligi'ni ve şampiyonluk yarışını merak ediyorum. Süper Lig'den farklı olarak Play-Off sistemi var. Sezonun kalanında beklentileriniz neler?

Yunanistan Süper Ligi'nin üst sıralarında çok büyük bir rekabetin içerisindeyiz ve ben takımımıza çok güveniyorum yetenekli oyuncuları olan bir takımız, iletişimimiz kuvvetli ve iyi bir arkadaşlık ortamı var. Geçen sezon ligi lider bitirmişiz ama Play-Off döneminde son maçlarda Şampiyonluk kaçmış galiba.

Bu sezon Play-Off'a lider'in 4 puan gerisinde giriyoruz ama ben takımdaki gücü ve enerjiyi hissediyorum. Pazar günü ilk maçta kendi oyunumuzu sahaya yansıtıp Olympiakos deplasmanına galibiyetle başlarsak devamında da çok iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Şampiyon olup kulübün ve taraftarlarımızın 14 yıllık şampiyonluk hasretini sonlandırmak istiyoruz.

- Fatih Terim'in seni ilk maçında forvette değerlendirdiği kupa maçı... Türkiye'de bu hamle çok konuşuldu? Sen bekliyor muydun böyle bir görev?

Ben aslında takıma yeni katılmıştım ve o maçta oynamayacaktım, ama çok fazla sakat oyuncumuz vardı ve oyuna girebilecek oyuncumuz da kalmamıştı, Fatih hoca böyle bir taktik konuştu benimle görev verdi. Verdiği görevi iyi bir şekilde yerine getirmeye çalıştım. Sonu güzel oldu Olimpiakos'u kendi sahasında eledik. Şu an Yunan Kupasında finaldeyiz bu kupayı da kazanmak istiyoruz tabii ki.

- Fatih hoca ile ilk kez çalışıyorsun. Soyunma odasında, saha dışında ve maç esnasında mutlaka gözlem fırsatın oluyor. Terim nasıl bir teknik adam?

Gerçekten çok farklı bir aurası var Fatih hocayla ilk sohbetimizde zaten onu hissettim. Başarıları ortada. Fatih Terim bir baba gibi. Çok tecrübeli ve ondan çok şey öğrenmeye çalışıyorum. Onu çok büyük bir ciddiyetle dinliyor insan iletişimi çok kuvvetli birisi. Futbolcunun üzerinde çok büyük bir heyecan yaratıyor.

- Eleştirildiğin dönemlerde neler hissettin? Özellikle Süper Lig'in ilk yarısındaki Trabzonspor maçında protestolar vardı. Sakin kaldın, reaksiyon göstermedin. Şu an Fenerbahçe'nin vazgeçilmez oyuncularından İrfan Can Kahveci. Geçtiğimiz sezonlarda o da yoğun protestolara maruz kaldı... Diğer büyük takımlarda da bu durum söz konusu. Genel bir değerlendirme alabilir miyiz?

Eleştiriler… Her futbolcunun böyle dönemleri oluyor inişleri çıkışları var bu işin. Hem medyanın ve taraftarların eleştirilere asla tepki vermem herkese saygı duyuyorum ama bunun dozu çok önemli. Yapıcı eleştirilere kulak veriyorum. Duygusal bir adamım. Bu yaşıma kadar her şeyin üstesinden geldim bunlarında üstesinden gelirim. Bazen kafaya takıyorsun ister istemez. Trabzonspor maçı benim için kötü oldu. Biz futbolcuyuz ve büyük bir camiadayız, doğal olarak herkesin bir beklentisi var sonuçta düşük performans gösterdiğinde tepki alman normal her ne kadar bu sosyal medyada abartılıp manipüle edilerek yapılabiliyor olsa da. 1 maç bir oyuncunun iyi ya da kötü olduğunu göstermez ve ben zaman zaman çok fazla yaptığı hata büyütülerek kötü futbolcu olduğum algısı oluşturuluyor maalesef bu sosyal medya işi böyle. Ben taraftarımıza ve camiaya gönül koymadım. Biz profesyonel futbolcularız. Bunlar geride kaldı inşallah her şey daha iyi olacak.

- Bu sezon Türkiye'deki şampiyonluk yarışı için ne dersin. İpi kim göğüsler?

Fenerbahçe ve Galatasaray'da çok kaliteli takımlar başa baş giden bir rekabet var. Ben Fenerbahçe'nin oyuncusuyum tabi ki gönlüm Fenerbahçe'nin Şampiyon olmasını ister. İnşallah sonu güzel biter.

- Arda Güler'i de sormak istiyorum. Geçtiğimiz sezon özellikle müthiş bir performans gösterdi ve Real Madrid'e gitti fakat beklediği süreleri bulamıyor. Gelişimini en yakın takip edenlerden birisin. Onun için ne dersin?

Arda Güler, Türk futbolu için çok büyük bir yetenek, çok büyük bir gurur. Ben Arda'yı çok severim çok düzgün bir çocuk. Sezon başı sakatlıklardan sonra iyi toparladı kendini potansiyeli belli zaten konuşmaya gerek yok. Henüz çok genç ve önünde uzun yıllar var. Arda her şeyin üstesinden gelebilecek bir oyuncu onda yetenek, hırs ve çalışma isteği var. Real Madrid'de forma şansı bulacağına inanıyorum. Kalbimiz onunla birlikte.