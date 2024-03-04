Haberler Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin favorisi kim? Fenerbahçe'nin oranı güncellendi!

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin favorisi kim? Fenerbahçe'nin oranı güncellendi!

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu'nda Belçika ekibi U.S Gilloise ile kritik maçlara çıkacak. Bu mücadeleler öncesi sarı-lacivertlilerin turnuvayı şampiyonlukla tamamlama oranı güncellendi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2024 Pazartesi 12:24 Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2024 Pazartesi 12:28
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin favorisi kim? Fenerbahçe'nin oranı güncellendi!

Avrupa'daki tek temsilcimiz olan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu müsabakasında Saint-Gilloise ile karşı karşıya gelecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin favorisi kim? Fenerbahçe'nin oranı güncellendi!

7 Mart Perşembe günü oynanacak karşılaşma öncesinde UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyonluk oranları tekrardan güncellendi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin favorisi kim? Fenerbahçe'nin oranı güncellendi!

Fenerbahçe'nin oranında düşüş gerçekleşirken, güncelleneden son oranların ardından turnuvada favori takımlar şu şekilde sıralandı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin favorisi kim? Fenerbahçe'nin oranı güncellendi!

Servette: 35

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin favorisi kim? Fenerbahçe'nin oranı güncellendi!

Molde: 35

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin favorisi kim? Fenerbahçe'nin oranı güncellendi!

Sturm Graz: 29

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin favorisi kim? Fenerbahçe'nin oranı güncellendi!

Dinamo Zagreb: 29

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin favorisi kim? Fenerbahçe'nin oranı güncellendi!

Maccabi Haifa: 28

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin favorisi kim? Fenerbahçe'nin oranı güncellendi!

Maccabi Tel-Aviv: 26

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin favorisi kim? Fenerbahçe'nin oranı güncellendi!

Olympiakos: 21

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin favorisi kim? Fenerbahçe'nin oranı güncellendi!

Viktoria Plzen: 17

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin favorisi kim? Fenerbahçe'nin oranı güncellendi!

PAOK: 17

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin favorisi kim? Fenerbahçe'nin oranı güncellendi!

Union Saint-Gilloise: 16

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin favorisi kim? Fenerbahçe'nin oranı güncellendi!

Ajax: 13

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin favorisi kim? Fenerbahçe'nin oranı güncellendi!

Club Brugge: 11

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin favorisi kim? Fenerbahçe'nin oranı güncellendi!

FENERBAHÇE: 8.8 (13'ten 9'a düşürülmüştü)

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin favorisi kim? Fenerbahçe'nin oranı güncellendi!

Lille: 6.2

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin favorisi kim? Fenerbahçe'nin oranı güncellendi!

Fiorentina: 4.8

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