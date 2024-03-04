UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin favorisi kim? Fenerbahçe'nin oranı güncellendi!
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu'nda Belçika ekibi U.S Gilloise ile kritik maçlara çıkacak. Bu mücadeleler öncesi sarı-lacivertlilerin turnuvayı şampiyonlukla tamamlama oranı güncellendi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2024 Pazartesi 12:24 Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2024 Pazartesi 12:28
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Aston Villa: 3.1
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