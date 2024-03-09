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Muhteşem Fenerbahçe! İsmail Kartal tarihe geçti

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe rüya gibi bir yıl yaşıyor. St. Gilloise’yi sahadan silen sarı-lacivertliler, Avrupa’da 13’te 11’le rekor kırdı. 36 maç kazanan ve 117 gol atan İsmail Kartal’ın Fenerbahçe’si sezon bitmeden tarihe geçti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2024 Cumartesi 06:50
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Muhteşem Fenerbahçe! İsmail Kartal tarihe geçti

UEFA Konferans Ligi son 16 turunda St. Gilloise deplasmanından 3-0'lık zaferle dönen Fenerbahçe, İsmail Kartal'la istatistikleri parçalamaya devam ediyor.

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Muhteşem Fenerbahçe! İsmail Kartal tarihe geçti

Çeyrek finali büyük ölçüde garantileyen sarı-lacivertliler, rakibinin 17 maçlık yenilmezlik serisine son verdi.

Muhteşem Fenerbahçe! İsmail Kartal tarihe geçti

Belçika Ligi'nde lider olan St. Gilloise'ye ayrıca 30 Kasım'dan bu yana gol fırsatı vermeyen ilk takım oldu.

Muhteşem Fenerbahçe! İsmail Kartal tarihe geçti

Avrupa'da 13'te 11 yapan, rakip filelere 37 gol gönderen Fenerbahçe, yüzde 84,6 ile tek sezonda en fazla galibiyet oranı yakalayan Türk takımı olarak tarih yazdı.

Muhteşem Fenerbahçe! İsmail Kartal tarihe geçti

JORGE JESUS'U UNUTTURDU
Sezonun ilk maçına 26 Temmuz'da Zimbru karşısında çıkan Kartal'ın öğrencileri, 44 maça birçok rekor sığdırdı.

Muhteşem Fenerbahçe! İsmail Kartal tarihe geçti

Tüm kupalarda 36 maç kazanan sarı-lacivertliler, en yüksek galibiyet yüzdesine sahip olduğu sezonu yaşıyor.

Muhteşem Fenerbahçe! İsmail Kartal tarihe geçti

Geçen sezon Jorge Jesus'la 56 maçta 38 galibiyet alarak tarihe geçen Kanarya'nın rekoru kırmasına ise 2 karşılaşma kaldı.

Muhteşem Fenerbahçe! İsmail Kartal tarihe geçti

117 kez rakip ağları sarsan Fenerbahçe, yine geçen yılın 126 gollük rekoruna göz dikti.

Muhteşem Fenerbahçe! İsmail Kartal tarihe geçti

Avrupa'da tur atlarsa en az 14 maça daha çıkacak Kanarya'nın tarihin en başarılı sezonunu yaşaması sürpriz olmayacak.

Muhteşem Fenerbahçe! İsmail Kartal tarihe geçti

EN BÜYÜK 3. FAVORİ
ST. Gilloise maçından önce kupanın 8. favorisi olan Fenerbahçe, 5 basamak birden tırmandı.

Muhteşem Fenerbahçe! İsmail Kartal tarihe geçti

Yüzde 16,9 ile 3. sıraya çıkan Kanarya sadece Lille (16,9) ve Aston Villa'ya (24,8) geçildi.

Muhteşem Fenerbahçe! İsmail Kartal tarihe geçti

KARTAL'IN USTALIK ESERİ
Taktiğiyle St. Gilloise'yi dize getiren İsmail Kartal, 3. döneminde 2.55 puan ortalaması yakaladı.

Muhteşem Fenerbahçe! İsmail Kartal tarihe geçti

44 maçın 36'sını kazandı, 117 gol atıp 38 gol yedi. Tecrübeli hoca adeta ustalık eserini sahaya yansıttı.

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