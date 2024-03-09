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Fenerbahçe'de alarm verildi! Trabzonspor maçı öncesi...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Pendikspor'la karşılaşacak Fenerbahçe'de alarm verildi. Sarı-lacivertlilerde Trabzonspor maçı öncesi tam 5 isim sarı kart ceza sınırında. İşte ayrıntılar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2024 Cumartesi 14:03
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Fenerbahçe'de alarm verildi! Trabzonspor maçı öncesi...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Siltaş Yapı Pendikspor ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Fenerbahçe'de alarm verildi! Trabzonspor maçı öncesi...

Ligde üst üste çıktığı 3 maçı kazanan Fenerbahçe, son olarak UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde deplasmanda Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini 3-0'lık skorla mağlup etmişti.

Fenerbahçe'de alarm verildi! Trabzonspor maçı öncesi...

Teknik direktör İsmail Kartal'ın ekibi, şampiyonluk yarışı verdiği Galatasaray'ın galip geldiği haftada zirve yarışında yara almamayı amaçlıyor.

Fenerbahçe'de alarm verildi! Trabzonspor maçı öncesi...

5 EKSİK

Fenerbahçe, Siltaş Yapı Pendikspor karşısında 5 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde 4 sarı kart görerek cezalı duruma düşen İsmail Yüksek'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Joshua King, İrfan Can Kahveci ve Çağlar Söyüncü zorlu müsabakada forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de alarm verildi! Trabzonspor maçı öncesi...

Bu isimlerin yanı sıra Union Saint-Gilloise karşısında ağrıları nedeniyle kadroya alınmayan Leonardo Bonucci'nin durumuna maç saatinde teknik heyet karar verecek.

Fenerbahçe'de alarm verildi! Trabzonspor maçı öncesi...

5 İSİM KART SINIRINDA

Sarı-lacivertli ekipte Trabzonspor maçı öncesinde 5 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor.

Fenerbahçe'de alarm verildi! Trabzonspor maçı öncesi...

Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Michy Batshuayi ve Cengiz Ünder, bu karşılaşmada oynamaları ve kart görmeleri durumunda Trabzonspor müsabakasını kaçıracak. Bu isimlerin yanı sıra kadroda bulunmayacak Rodrigo Becao da sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Fenerbahçe'de alarm verildi! Trabzonspor maçı öncesi...

PENDİKSPOR'LA LİGDE İKİNCİ RANDEVU

Fenerbahçe, tarihinde ilk kez Süper Lig'de boy gösteren Pendikspor'la ligde ikinci kez karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe'de alarm verildi! Trabzonspor maçı öncesi...

İki takım bugüne kadar Türkiye Kupası'nda 2 kez rakip oldu. 14 Aralık 1999'da oynanan karşılaşmayı Pendikspor 2-1 kazanırken, 28 Kasım 2012'deki mücadeleden Fenerbahçe 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Ligde ise bu sezon iki takım arasında oynanan tek karşılaşmayı Fenerbahçe 5-0 kazanmıştı.

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