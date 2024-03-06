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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Brezilya'dan flaş iddia! Krunic'e talip oldular

Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Milan'dan kadrosuna kattığı Rade Krunic hamlesinin ardından oyuncuya sürpriz bir talip çıktı. Boşnak oyuncu için Brezilya'dan transfer haberi geldi. İşte son gelişmeler... FB SPOR HABERLERİ...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2024 Çarşamba 06:50
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Brezilya'dan flaş iddia! Krunic'e talip oldular...

Trendyol Süper Lig'de ilk 28 haftayı ezeli rakibi Galatasaray'ın 2 puan gerisinde ve topladığı 73 puanla 2. sırada geçen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Brezilya'dan flaş iddia! Krunic'e talip oldular...

Hızlı bir ara transfer dönemi geçiren ve 3 takviye yapan sarı-lacivertliler, takıma kazandırdığı isimlerle büyük yankı uyandırdı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Brezilya'dan flaş iddia! Krunic'e talip oldular...

Leonardo Bonucci ve Çağlar Söyüncü gibi yıldız isimlerle kadrosunu güçlendiren Kanarya'nın en çok konuşulan transferlerinden biri de Rade Krunic oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Brezilya'dan flaş iddia! Krunic'e talip oldular...

Fenerbahçe, sezon başında da kadrosuna katmak istediği Milan'lı orta saha oyuncusunu satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Brezilya'dan flaş iddia! Krunic'e talip oldular...

Sarı-lacivertli formayla gösterdiği performansla beklentilerin altında kalan ve taraftarın tepkisini geçen Krunic ile ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Brezilya'dan flaş iddia! Krunic'e talip oldular...

İsmail Kartal'ın ısrarları sonucunda devre arası transfer döneminde kadroya katılan Rade Krunic için Brezilya'dan sürpriz bir iddia geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Brezilya'dan flaş iddia! Krunic'e talip oldular...

William Carvalho'yu isteyen Brezilya ekibi Flamengo'nun Rade Krunic için de harekete geçtiği belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Brezilya'dan flaş iddia! Krunic'e talip oldular...

Brezilya'da yer alan haberlere göre; transfer süresinin bitmesine saatler kala Flamengo temsilcileri, 30 yaşındaki Boşnak oyuncunun menajeriyle irtibata geçti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Brezilya'dan flaş iddia! Krunic'e talip oldular...

Krunic'in temsilcisi de konuyu Fenerbahçe yönetimine iletti. Oyuncu hakkında son kararı teknik direktör İsmail Kartal verecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Brezilya'dan flaş iddia! Krunic'e talip oldular...

Şu ana kadar sergilediği performansla taraftarları hayal kırıklığına uğratan 30 yaşındaki oyuncu, AC Milan'dan 3.5 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanmıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Brezilya'dan flaş iddia! Krunic'e talip oldular...

Brezilya'da transfer dönemi 7 Mart Perşembe günü kapanıyor. FIFA kuralları gereği ise transfer engel teşkil etmiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Brezilya'dan flaş iddia! Krunic'e talip oldular...

Rade Krunic bu sezon Fenerbahçe formasıyla 11 maça çıktı. Boşnak orta saha oyuncusu, 1 asistlik bir performans sergiledi.

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