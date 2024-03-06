FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Brezilya'dan flaş iddia! Krunic'e talip oldular
Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Milan'dan kadrosuna kattığı Rade Krunic hamlesinin ardından oyuncuya sürpriz bir talip çıktı. Boşnak oyuncu için Brezilya'dan transfer haberi geldi. İşte son gelişmeler... FB SPOR HABERLERİ...
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Fenerbahçe, sezon başında da kadrosuna katmak istediği Milan'lı orta saha oyuncusunu satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı.
Sarı-lacivertli formayla gösterdiği performansla beklentilerin altında kalan ve taraftarın tepkisini geçen Krunic ile ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı.
İsmail Kartal'ın ısrarları sonucunda devre arası transfer döneminde kadroya katılan Rade Krunic için Brezilya'dan sürpriz bir iddia geldi.
William Carvalho'yu isteyen Brezilya ekibi Flamengo'nun Rade Krunic için de harekete geçtiği belirtildi.
Brezilya'da yer alan haberlere göre; transfer süresinin bitmesine saatler kala Flamengo temsilcileri, 30 yaşındaki Boşnak oyuncunun menajeriyle irtibata geçti.
Krunic'in temsilcisi de konuyu Fenerbahçe yönetimine iletti. Oyuncu hakkında son kararı teknik direktör İsmail Kartal verecek.
Şu ana kadar sergilediği performansla taraftarları hayal kırıklığına uğratan 30 yaşındaki oyuncu, AC Milan'dan 3.5 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanmıştı.
Brezilya'da transfer dönemi 7 Mart Perşembe günü kapanıyor. FIFA kuralları gereği ise transfer engel teşkil etmiyor.
Rade Krunic bu sezon Fenerbahçe formasıyla 11 maça çıktı. Boşnak orta saha oyuncusu, 1 asistlik bir performans sergiledi.
30 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 8.5 milyon Euro.
DİĞER