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Fenerbahçe kafilesi Adana’ya geldi

Fenerbahçe kafilesi, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Hatayspor ile oynayacağı maç için Adana’ya geldi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2024 Cuma 20:53
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Fenerbahçe kafilesi Adana’ya geldi

Fenerbahçe kafilesi, Hatayspor ile oynayacağı maç için Adana'ya geldi.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Hatayspor ile Fenerbahçe 2 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da Mersin Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe kafilesi saat 19.30'da hava yolu ile Adana'ya ulaştı. Havaalanına gelen Fenerbahçe taraftarları takımı coşkuyla karşıladı.

Futbolcuların dışarı çıkmasıyla taraftarlar tezahüratlara başladı.

Sarı-lacivertli kafile, havalimanı çıkışı dinlenmek üzere konaklayacağı otele doğru yola çıktı.

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