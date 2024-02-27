Selahattin Baki imzalı resmi açıklamada, "Rakip tribünlere yapılan UTANMAZ harekete verilen bir (1) maçlık cezanın hikayesi, fotoğraftaki hayranlıkta gizli… Bir örneği daha yok demiştik, tarafsız olması gerekenlerin ortaya koyduğu bu duruşun. Şampiyonluk yarışını etkileyebilecek kural tanımayan bu hukuksuzluk, bir takım lehine bu kadar açık ve net bir kayırma daha önce görülmemiştir. Bugün, sözün bittiği yerdeyiz! Bu saygısızlık sadece Ankaragücü tribünlerine değil, Türk sporuna ve tüm sporseverlere yapılmıştır. Mehmet Büyükekşi ve TFF çatısı altında Türk futbolunu yönetenler; Saha içinde ve dışındaki tüm kararlarınızın, bir takımı kayırma, o takımı şampiyon yapma refleksiyle alındığını kamuoyu bir kez daha görmüştür" ifadeleri kullanıldı.

Selahattin Baki, Mauro İcardi'ye verilen 1 maçlık cezaya büyük bir tepki gösterdi.Sarı-lacivertliler, Mauro İcardi'ye verilen cezaya tepki gösterdi.

KAYIRILDIKLARI İSPATLANDI

FB TV'ye de konuşan Selahattin Baki, "Tedbirsiz sevkle sufleyi verdiler, bir maçlık cezayla tiyatronun son perdesini yürürlüğe koydular. Gerçekten sözün bittiği yerdeyiz. Bir kere daha bir takımın, bir camianın kayrıldığının ispatını yaşıyoruz" diye konuştu.

İŞTE TFF'YE SORULAR...

Selahattin Baki, yanıtlanmasıgereken soruları şöyle sıraladı;

Eğer bazı iddialardaki gibi bu görüntü ve fotoğraf montajsa o zaman niye ceza aldı?

Görüntüler montaj değilse neden tedbirsiz sevk ve neden bir maç?