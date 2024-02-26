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İrfan'da nisan'da dönecek
Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı öncesinde İrfan Can Kahveci'den gelen haberle şok yaşamıştı. Dün tecrübeli futbolcunun MR'ı çekildi ve kulüp, "İrfan Can Kahveci'nin ağrı hissetmesi nedeniyle yapılan görüntülenmesinde; sağ arka alt adalede 2. derece yırtık tespit edilmiştir" açıklamasını yaptı. Bu da İrfan'ın 4 hafta sahalardan uzak kalacağı anlamına geliyor. İrfan Can, kupadaki Ankaragücü, ligdeki, Hatay, Pendik ve Trabzon ile Konferans Ligi'ndeki Union SG maçlarında oynayamayacak. Tecrübeli oyuncunun 17 Mart'taki milli aradan sonra takıma katılması ve 3 Nisan'daki A.Demir maçında oynaması bekleniyor.
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